Trebbin

Überraschung zum Auftakt: „Wir beginnen mit einem alten Schlager, der fast 300 Jahre alt ist.“ Es erklingt: „Einzug der Königin von Saba“, von Händel. Der Komponist des Barock hätte wohl nie damit gerechnet, dass Kantorin Gesa Korthus sein Werk als Schlager bezeichnet. Doch gewissermaßen passt es, denn das Wort Schlager beschreibt einen sehr beliebten Hit mit einer eingängigen Melodie – nur der sentimentale Text fehlt. Während man die Königin von Saba majestätisch durch das feiernde, tanzende Volk schreiten hört, rätseln die ersten Zuhörer in der Marienkirche, welche Schlager Korthus noch spielen wird.

Von der Sehnsucht nach fremden Ländern

Den Auftakt zu den moderneren Schlagern macht dann „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen“. Vereinzelt und verstohlen flüstern die ersten Trebbiner der Text mit. Schlager auf der Orgel zu hören ist ungewohnt, aber irgendwie hat es etwas Besonderes. Zum Segeln passen auch die „Capri Fischer“ von Rudi Schuricke. „Der Inbegriff von Romantik und Sehnsucht nach Urlaub in fremden Ländern machte das Lied damals zum Erfolg“, so Korthus. Auch heute dürfte diese Sehnsucht noch bestehen. Doch statt in fremde Länder zu reisen, schaukeln die Zuhörer auf den Kirchenbänken mit, als wären es Gondeln. „Es fällt schon schwer, still zu sitzen“, lacht Martina Saalfeld, Mitglied im Gemeindekirchrat. Gerade bei Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ muss man einfach mitklatschen.

Warum „Pack die Badehose ein“ mal verboten war

Zu jedem Hit erzählt die Kantorin kurz etwas: Dass „Pack die Badehose ein“ in einigen Teilen der DDR verboten wurde, weil es angeblich von der Realisierung des Fünf-Jahr-Planes ablenkte, wusste sicher noch nicht jeder. Dass die zweite Strophe von „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ nicht jugendfrei ist, weiß dagegen jeder, dafür muss Korthus sie gar nicht erst vorlesen. Beim Hit von Zara Leander „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“ vibrieren die Basstöne in den Füßen, der warme Klang der Orgel lässt die Zuhörer dahinschmelzen. Einige wenige flüstern den Text mit, während andere ergriffen die Augen schließen.

Mit Schlagern spielte Kantorin Gesa Korthus an der Sauerorgel in Trebbin mal etwas anderes. Quelle: Antonia Engel

Dass die Schlager so gut wirken, liegt aber an der Trebbiner Orgel, denn Schlager könne man nicht in jeder Kirche spielen. Der weiche Klang der Sauerorgel und der Schweller, über den man die Lautstärke langsam ansteigen lassen kann, sind für moderne Songs gut geeignet. „Durch die Register habe ich natürlich ein besonderes Plus, mit dem ich wirtschafte“, so Korthus. Die verschiedenen Register können den Unterschied zwischen Versen, Chorus und Zwischenspiel unterstreichen oder ein Lied wie einen Dialog klingen lassen. „Da muss ich nur aufpassen, welches Manual wie eingestellt ist und wann ich auf welchem spiele“, erklärt Korthus, denn mit zwei Manualen, auf denen unterschiedliche Register gezogen sind, kann man schnell durcheinander kommen.

Das Programm endet mit der Toccata in d-Moll von Bach und einem Spendenaufruf für die Flutopfer – für ein Kirchenkonzert nichts Ungewöhnliches, für Korthus schon. „Ich habe die Toccata tatsächlich noch nie öffentlich gespielt“, gesteht Korthus, die das bekannte Stück nur auf Wunsch eines Gemeindemitgliedes spielte. Für die Flutopfer spendeten den Zuhörer fast 600 Euro – ein rundum erfolgreicher Abend.

„Früher hat sich das keiner getraut“

„Früher hat sich das keiner getraut, Schlager hier zu spielen. Das gehörte sich nicht“, erzählt Saalfeld. Korthus hätte Schlager vor zwei Jahren als erste in die Kirche gebracht. Allerdings keine der neueren – es braucht einen gewissen zeitlichen Abstand zu den deutschsprachigen Hits, bevor sie in einer Kirche erklingen können. Aber wer weiß – vielleicht hören wir in ein paar Jahren doch noch Helene Fischer auf der Orgel.

Von Antonia Engel