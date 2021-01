Trebbin

Von den 38 Millionen Fördergeld aus dem 5G-Innovationswettbewerb des Bundesverkehrsministeriums erhält ein Konsortium um die Stadt Trebbin einen Zuschlag von knapp 3,8 Millionen Euro für das Projekt „Aladin“. Dabei geht es nicht um ein Märchen aus 1001 Nacht – „Aladin“ steht für Advanced Altitude Data Information System.

Drohnen und Roboter gegen Waldbrände

Das Ziel: Für Katastropheneinsätze in Gebieten ohne 5G-Anbindung soll ein mobiles 5G-Netz aufgebaut und getestet werden. Es soll in Zukunft der Steuerung von Drohnen und Löschrobotern im Kampf gegen Waldbrände dienen. Denn in der waldreichen Region mussten in den letzten Jahren nicht nur viele Brände bekämpft werden, zahlreiche Flächen sind munitionsbelastet und dadurch für Feuerwehren kaum zugänglich. Spezielle Drohnen könnten künftig über den Gebieten Daten in Echtzeit liefern und unbemannte Löschroboter in die Feuergebiete geschickt werden.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer überreicht symbolisch den Förderbescheid an Bundestagsabgeordnete Jana Schimke und Wolfgang Rüther-Kindel von der TH Wildau. Quelle: Privat

Anlässlich des der Übergabe Zuwendungsbescheides trafen sich die Mitglieder des Konsortiums am Mittwoch zu einer Videokonferenz unter Federführung von Henrike Fabienke von der Technischen Hochschule Wildau, sie koordiniert das Vorhaben. „Unser Projekt ist eine großartige Teamleistung“, lobte sie. Denn neben der Stadt und der Feuerwehr Trebbin sowie dem Flugplatz Schönhagen sind als weitere Partner die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, das Fraunhofer-Institut sowie drei private Unternehmen mit im Boot.

Bereits im Dezember 2019 hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer für das Projekt „Aladin“ 95.000 Euro Fördergeld für eine Machbarkeitsstudie ausgereicht. „Dass die kleine Stadt Trebbin unter 138 Bewerbern überzeugen konnte, ist eine großartige Leistung“, sagte Vize-Bürgermeisterin Ina Schulze, „ich bin einfach überwältigt.“

Beim ersten Förderzuschlag: Klaus-Jürgen Schwahn, Ina Schulze, Jana Schimke, Andreas Scheuer (v.l.) Quelle: Dirk Michael Deckbar

Am 1. Februar startet das Projekt in seine dreijährige aktive Phase. Wolfgang Rüther-Kindel von der TH Wildau ist überzeugt, „dass es ein Erfolg wird. Bei allen Teilnehmern ist ein großer Enthusiasmus zu spüren“, sagte er. Für Marc Emmelmann vom Fraunhofer-Institut ist das Projekt nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht interessant, „sondern auch aus Forschersicht ein superspannender Spielplatz“.

Traum von fernbedienten Löschfahrzeugen

Als „Sechser mit Zusatzzahl“ bezeichnete Christian Klementz vom Unternehmen ReloConsult, das auf Betriebsverlagerungen spezialisiert ist, das Projekt. „Mein Traum von fernbedienten Löschfahrzeugen wird wahr.“ Schon jetzt gebe es Raupenfahrzeuge, auf die Turbinenlöschgeräte aufgesetzt werden können. „Am Ende des Projekts werden Fahrzeuge gefertigt, die bis 1500 Meter fernbedient operieren können“, so Klementz.

Für bessere Kommunikation in der Luft

Die Kommunikation in der Luft zu optimieren, sieht Thomas Zügel vom Unternehmen Tholeg Civil Protection Systems als Ziel. „Wir wollen Messwertstrukturen schaffen, die robotergestützte Technik und herkömmliche Einsatzkräfte und Mittel miteinander verbinden“, sagte er. Das Unternehmen Smart Mobile Labs ist auf Breitbandnetze spezialisiert. „Es geht darum, in Echtzeit zu senden und zu empfangen“, erklärte Klaus Nagora. „Nach ersten Tests wird es dann im dritten Jahr den Feldversuch im Wald geben.“ Die Flugplatzgesellschaft Schönhagen arbeit schon seit Jahren mit der TH Wildau zusammen. „Wir werden unser Knowhow aus der Luft einbringen und Tests am Flugplatz durchführen“, kündigte Geschäftsführer Klaus-Jürgen Schwahn an.

Feuerwehrchef Kahle: „Potenzial über Trebbin hinaus“

Silvio Kahle, Stadtwehrführer der Trebbiner Feuerwehr, hat großen Respekt „vor der Arbeit, die auf uns zukommt“, sieht aber Potenzial über die Region Trebbin hinaus: „Als stellvertretender Kreisbrandmeister hoffe ich, dass der gesamte Landkreis und weitere Regionen davon profitieren können.“

Von Elinor Wenke