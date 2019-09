Trebbin

In Trebbin stehen jetzt an vier verschiedenen Standorten neue Elektro-Tankstellen für Autos zur Verfügung, drei in der Stadt und eine in Thyrow. Sie wurden mit mehr als 50 Prozent vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur gefördert.

Laut Trebbins Klimaschutzmanagerin Juliane Hintze wurden die n...