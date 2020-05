Trotz Corona: DRK-Chor singt im Luckenwalder Hospiz

Luckenwalde

Das Luckenwalder Hospiz hat in den gut zwei Jahren seines Bestehens schon 306 Sterbende begleitet. Mit zwölf Gästen ist es derzeit voll belegt. Und obwohl alle unheilbar krank sind und ihr Lebensende so würdevoll und angenehm wie möglich erleben sollen, zwingt Corona auch dort zu Einschränkungen. „Es ist für die Gäste und Mitarbeiter eine schwierige Situation, wir mussten uns ziemlich abschotten“, räumt Leiterin Sabine Palm-Reppel ein. „Aber zum Glück haben wir bisher keinen Corona-Fall.“

Für die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender gelten schon bisher besondere Bedingungen. „Ein Gast darf pro Tag für eine Stunde Besuch von einem nahen Angehörigen empfangen“, erklärt die Leiterin. Ausnahme: In der allerletzten Lebensphase eines Schwerstkranken darf die Familie am Bett ihres Angehörigen zu ihm stehen.

Kinder haben keinen Zutritt

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt verwehrt. „Die Betroffenen leiden schon, wenn sie ihre Enkel oder Urenkel nicht sehen können“, sagt Sabine Palm-Reppel. Auch der Kontakt mit einem alten Freund oder Kollegen ist nicht erlaubt. Es geht nicht nur um die Ansteckungsgefahr für die Bewohner. „Die Angehörigen haben Familien und weitere Kontaktpersonen und wir müssen natürlich auch unsere Mitarbeiter und deren Familien schützen“, sagt die 60-Jährige.

Mitglieder des DRK-Chors singen im Hospiz. Quelle: Elinor Wenke

„Angst hatten wir, ob unsere Schutzmasken ausreichen würden“, berichtet Palm-Reppel. Inzwischen konnte für Nachschub gesorgt werden. Masken-Spenden nehme man dennoch gern entgegen.

Kaum Kontakte von außen

Veranstaltungen wie die Abschiedsfeiern mit Angehörigen der Verstorbenen mussten ausfallen. Kontakte von außen wurden so weit wie möglich vermieden. „Kein Friseur, keine Fußpflege, keine Physiotherapie“, zählt die Leiterin auf, „das ist schon ein Verzicht.“ Ab sofort kommt der ersehnte Friseur wieder ins Haus, ab nächste Woche der Physiotherapeut.

Für ein bisschen Normalität und Abwechslung sorgte in dieser Woche der Luckenwalder DRK-Chor unter Leitung von Gerda Krebs. Neun Sangesfreunde hatten sich auf den Weg zum Hospiz gemacht, um den Bewohnern dort ein kleines Konzert mit Akkordeonbegleitung darzubieten. Natürlich nur im Innenhof und durch einen separaten Eingang, sodass sie nicht durchs Haus laufen mussten.

Kleine Abordnung

Chormitglied Barbara Stoefer hatte die Idee. „Ich hab im Fernsehen gesehen, dass solche Ständchen vor Heimen immer mal Abwechslung in den Alltag gebracht haben“, sagt sie. So sang der DRK-Chor auch am Luckenwalder Josef-Stift. Vom Hospiz kam die Bitte, nur den „kleinen Chor“ mitzubringen. Doch den gibt es bei dem rund 40-stimmigen Ensemble nicht. „Also haben wir für jede Stimme drei Vertreter ausgesucht“, sagt Barbara Stoefer.

Der DRK-Chor singt im Innenhof für Bewohner im Luckenwalder Hospiz. Quelle: Elinor Wenke

Besungen wurde vor allem der Frühling. „Alle Vögel sind schon da“, „Wenn alle Brünnlein fließen“, „Komm lieber Mai und mache“ oder auch „Tulpen aus Amsterdam“ passten zum sonnigen Wetter und weckten bei Bewohnern und Personal Erinnerungen. Wer konnte, saß im Rollstuhl mit im Hof, für andere wurden Terrassentüren geöffnet.

Bewohnerin Elke Schweiger aus Großziethen (im Rollstuhl) freut sich über die Abwechslung. Quelle: Elinor Wenke

„Ich kenne fast alle Lieder“, sagt Elke Schweiger und freut sich. Die 70-Jährige aus Großziethen lebt seit drei Wochen im Hospiz. Die Einschränkungen nimmt sie relativ gelassen. „Es geht hier sehr mild und liebevoll zu“, sagt sie. Das Frisieren am Sonnabend sehnt sie allerdings herbei.

Von Elinor Wenke