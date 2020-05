Neubau der Gesamtschule Dabendorf voll im Zeitplan

Dabendorf

Trotz der Coronakrise gehen die Bauarbeiten am Neubau der Gesamtschule im Zossener Ortsteil Dabendorf planmäßig voran. Nachdem am 8. November 2019 das Richtfest für das Schulgebäude gefeiert wurde, ist mittlerweile der weiße Fassadenanstrich vollendet. Im Sommer soll der Bau soweit fertiggestellt sein, dass mit der Ausstattung der Räume begonnen werden kann.

Die Ausstattung übernimmt die Zossener Wohnungsbaugesellschaft (ZWG) im Auftrag der Stadt Zossen. „Die Aufträge sind bereits ausgelöst, zur Finanzierung muss die Stadt allerdings jetzt auch die Mittel im Haushalt beschließen“, sagt Thomas Kosicki, Geschäftsführer der ZWG.

Anzeige

Zäher Streit um die Finanzierung der Gesamtschule

Nach einem Beschluss der Zossener Stadtverordneten waren 2015 die Pläne zum Bau der dringend benötigten Schule der ZWG übertragen worden. Die Stadt Zossen hatte bis dato vergeblich versucht, die Genehmigung für die Aufnahme eines Kommunalkredits für den Schulbau zu bekommen. Der Schulneubau verzögerte sich.

Weitere MAZ+ Artikel

Es geht voran mit dem Neubau. Quelle: Stadt Zossen/Fred Hasselmann

Auf einen Bescheid der Investitions- und Landesbank des Landes Brandenburg (ILB), dass die Stadt mit Fördermitteln für das mehr als 40 Millionen Euro teure Bildungsprojekt für rund 1.000 Schüler rechnen könne, wartete man in Zossen jedoch vergeblich. Mehrfach mahnte die ILB den Nachweis einer gesicherten Gesamtfinanzierung an. Letztendlich wurde der Fördermittelantrag abgelehnt. Der Widerspruch der Stadt wurde damals von der ILB abgewiesen.

Grundsteinlegung im April 2019

Als Geschäfts- und Finanzpartner der ZWG konnte schließlich die in Schweden, Finnland und seit 2011 auch in Deutschland aktive Immobiliengesellschaft Hemsö GmbH gewonnen werden, die in den drei Ländern Sozialimmobilien besitzt, verwaltet und entwickelt. Gemeinsam hatten Hemsö und die ZWG daraufhin eine Tochterfirma mit dem Namen „Schulbau Dabendorf GmbH“ gegründet.

Am 29. April 2019 erfolgte schließlich die feierliche Grundsteinlegung für die neue Gesamtschule im Zossener Gemeindeteil Dabendorf. Bereits im Oktober 2018 war symbolisch der erste Spatenstich für den Neubau des Mehrzweckgebäudes vollzogen worden.

130 Handwerker arbeiten an der Gesamtschule Dabendorf

Rund 130 Arbeiter und Handwerker aus 15 verschiedenen Firmen sind derzeit auf der Baustelle in Dabendorf beschäftigt. „Die Gewerke arbeiten gut zusammen“, sagt Thomas Kosicki. Immer dienstags trifft er sich mit Planern und Vorarbeitern zur Bauberatung, um die nächsten Schritte abzusprechen und die Bauarbeiten zu koordinieren.

Lesen Sie auch: Frust wegen abgelehnter Fördermittel für Gesamtschule

„Wir liegen voll im Zeitplan“, so Kosicki. Das bestätigte Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) in ihrem Bericht auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses. Kosickis Ziel: Zum Beginn des Schuljahres 2021/22 soll in der Gesamtschule Dabendorf Unterricht stattfinden können.

In dem Rohbau der Gesamtschule sind die Konturen der künftigen Nutzungsmöglichkeiten bereits erkennbar. Bei einem Rundgang über die Baustelle erklärt Thomas Kosicki, wo künftig unter anderem die große Mensa mit Bühne und Technikraum, die Lehrküche für die Schüler, eine Bowlingbahn und die Umkleideräume für den Schul- und Vereinssport Platz finden werden. Wie Kosicki betont, liege der Bau derzeit voll im Kostenrahmen.

Lesen Sie auch

Von Feliks Todtmann