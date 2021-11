Teltow-Fläming

Die steigenden Corona-Infektionszahlen stellen viele Veranstalter derzeit vor die große Frage: Sollen sie die geplanten Konzerte, Aufführungen und Feiern absagen oder nicht? Auch einige Weihnachtsmarkt-Organisatoren haben das für sich noch nicht abschließend beantwortet. Aktuell geplant sind Märkte noch in Ludwigsfelde, Zossen und Mahlow. Abgesagt haben ihre Märkte Rangsdorf, Dahlewitz, Blankenfelde, Trebbin und Am Mellensee. In Großbeeren klärt es sich am Freitag.

Ob und in welcher Form – ob mit 3G (geimpft, getestet, genesen), 2G (geimpft, genesen) oder 2G-Plus (geimpft, genesen und weitere Einschränkungen, etwa Tests für alle) – die Märkte stattfinden werden, hängt unter anderem auch daran, ob der Bundesrat dem neuen Infektionsschutzgesetz zustimmt, das der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat. Mit dem Gesetz würde die epidemische Notlage am 25. November enden, Bundesländer hätten trotzdem die Möglichkeit Maßnahmen gegen Corona zu verhängen, darunter auch weiterhin Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum.

Nur noch ein Weihnachtsmarkt in Ludwigsfelde

Erst am Donnerstag hat Ludwigsfelde den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz abgesagt. Wie die Stadt am Nachmittag mitteilte, habe der Krisenstab entschieden, dass eine Durchführung angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen unvernünftig sei.

Der Weihnachtsmarkt unter der Autobahnbrücke an den Ludwig-Arkaden soll jedoch weiterhin stattfinden. Die Buden stehen schon, denn am 25. November um 11 Uhr soll es losgehen. Mit-Organisator Karsten Dobe von der Werbegemeinschaft Ludwig-Arkaden kündigte strenge Kontrollen am Eingang an, auf dem eingezäunten Festgelände ist im Moment die Anwendung der 2G-Regel geplant, eventuell werde diese auf 2G-Plus erweitert, so Dobe. „Wir richten uns nach den vorgegebenen Regeln.“ Der Weihnachtsmarkt soll bis 20. Dezember gehen.

Der Weihnachtsmarkt unter der Autobahnbrücke an den Ludwig-Arkaden in Ludwigsfelde ist bereits aufgebaut. Quelle: Lisa Neugebauer

Zossen will sich kommende Woche endgültig entscheiden

Ebenfalls noch stattfinden soll der Weihnachtsmarkt in Zossen: So planen verschiedene Akteure einen Adventsmarkt am 5. Dezember vor der Dreifaltigkeitskirche. Wie Pfarrer Christian Guth auf MAZ-Anfrage sagte, warte man derzeit aber noch ab, welche Regeln bis dahin gelten und ob sich diese umsetzen lassen. Kommende Woche wollen die Organisatoren daher noch einmal über die Durchführung beraten.

Ortsbeirätin Mahlow: „Der Wille ist da“

Während Blankenfelde und Dahlewitz ihre Märkte bereits abgesagt haben, haben sich die anwesenden Mitglieder des Ortsbeirats Mahlow am Mittwochabend bei ihrer Sitzung für einen Weihnachtsmarkt ausgesprochen. „Der Wille ist da, ein Angebot zu machen“, sagte die Vorsitzende Vera Hellberg der MAZ. „Wir sind uns der Verantwortung aber klar bewusst und richten den Markt nur aus, wenn er sicher ist.“ Der Ortsbeirat will die Corona-Zahlen daher im Blick behalten und weiter besprechen, ob die Auflagen umsetzbar sind. „Wir nehmen die Lage ernst“, so Hellberg. Stattfinden soll der Weihnachtsmarkt am 12. Dezember auf der Festwiese.

Museumsdorf Glashütte: Weihnachtsmarkt findet statt

Im Baruther Museumsdorf Glashütte soll nach wie vor der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende von 11 bis 18 Uhr stattfinden, eine Woche später, am 4. Dezember, steht außerdem ein weihnachtlicher Trödelmarkt an.

Rangsdorf sagt Weihnachtsmarkt ab

Aufgrund steigender Corona-Inzidenz-Werte und damit verbundener Einschränkungen hat die Gemeinde Rangsdorf am Donnerstag ihren Weihnachtsmarkt nun endgültig abgesagt. Am dritten Advent war entlang der Seebadallee eine festliche Meile mit Ständen geplant. Eine Absperrung des gesamten Gebietes mit Einlasskontrollen für die Veranstaltung, die bei der angespannten Pandemie-Lage nach den geltenden Verordnungen notwendig wären, sei aber nicht möglich, so die Gemeinde in einer Mitteilung.

Großbeeren: Weihnachtsmarkt wird wahrscheinlich abgesagt

Auch die Gemeinde Großbeeren steht kurz vor einer Absage: Weil die 2G-Regel umgesetzt werden müsste, hätten mehr als die Hälfte der beteiligten Veranstalter bereits ihre Teilnahme abgesagt, sagte Bürgermeister Tobias Borstel (SPD). Am Freitag soll eine endgültige Entscheidung fallen.

Ebenfalls abgesagt sind bereits die Märkte in Trebbin und Am Mellensee.

Von Lisa Neugebauer