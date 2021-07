Wünsdorf

Eine 50-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Wünsdorf leicht verletzt worden. Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr auf der Chausseestraße in Richtung Hauptallee und wollte an einer Kreuzung abbiegen. Dabei stieß sie mit einem Skoda-Fahrer zusammen. Die Beifahrerin im Skoda wurde leicht verwundet. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von MAZonline