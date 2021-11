Nunsdorf

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 246 ist ein Mann (57) schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann von Nunsdorf in Richtung Schünow unterwegs. Sein Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde umgehend durch Rettungskräfte behandelt und musste aus seinem Renault befreit werden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Straße voll gesperrt. Der Mann wurde in eine Spezialklinik transportiert. Im Auto befand sich ein Hund, dieser verstarb noch an der Unfallstelle im Auto. Die Polizisten nahmen eine Unfallanzeige auf und benachrichtigten die Angehörigen.

Von MAZonline