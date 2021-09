Dabendorf

Wegen Vorfahrtsfehlern sind am Montagnachmittag zwei Radlerinnen verletzt worden. In der Triftstraße in Dabendorf wurde eine 57-Jährige von einem Pkw erfasst. Sie kam ins Krankenhaus. Wie die 59-Jährige, die im Weidenweg in Großmachnow mit einem Auto zusammenstieß. Der Gesamtschaden der beiden Unfälle beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Von MAZonline