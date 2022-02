Ludwigsfelde

Aus ungeklärter Ursache kam eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag in der Brandenburgischen Straße in Ludwigsfelde von der Straße ab und stieß dann mit einem Zaun und einem Baucontainer zusammen.

Sie verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Trebbin: Audi-Fahrer angetrunken auf Achse

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße B 101 in Trebbin den Fahrer eines Pkw Audi. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille bei dem Mann. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Der Audi-Fahrer muss nun einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Zossen/Luckenwalde: Einbrecher kommen am hellichten Tag

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch ein Fenster und eine Terrassentür von Einfamilienhäuser in Zossen und Luckenwalde auf. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer. Es muss noch ermittelt werden, ob und was gestohlen wurde, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Kriminalbeamte sicherten Spuren.

Baruth/Mark: Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Mittwoch eine Fensterscheibe eines öffentlichen Gebäudes ein. Drinnen durchsuchten sie alle Schränke und entwendeten Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige wegen Einbruchs und Diebstahls auf.

Von MAZonline