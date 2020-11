Wünsdorf

Ein Renault-Fahrer (78) verlor am Montagmorgen auf der nassen Fahrbahn der Straße Am Kirchplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts ab und stieß dort erst mit einer Laterne, dann mit einem Baum zusammen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Von MAZonline