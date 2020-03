Zossen

Der 20-jährige Fahrer eines Volkswagen kam am späten Sonntagabend in der Cottbuser Straße/Ecke Brandenburger Straße in Zossen nach eigenen Angaben aufgrund von Müdigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der junge Mann blieb dabei unverletzt, sein Fahrzeug aber wurde so erheblich beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden beläuft sich laut den Angaben auf rund 5.000 Euro.

Von MAZonline