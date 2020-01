Rolls Royce in Dahlewitz, Schaeffler in Luckenwalde: Hin und wieder kommen viele Konzerne in Teltow-Fläming mit China in Berührung. Auf den gefährlichen Coronavirus sehen sich alle gut vorbereitet, die Krankenhäuser inklusive. TFs Vize-Landrätin warnt viel mehr vor einer anderen Krankheit.