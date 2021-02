Valentinstag: Blumenläden in Ludwigsfelde und Großbeeren nehmen noch Bestellungen an

Ludwigsfelde/Großbeeren

Der Valentinstag steht vor der Tür – und das ist traditionell der Tag der Blumenpräsente. Doch in letzter Sekunde in das Geschäft stürmen und einen Strauß aussuchen, das geht in diesem Jahr nicht. Corona-bedingt dürfen Blumenläden nur auf Bestellung produzieren und die fertigen Sträuße liefern oder an der Tür ausgeben.

Jacqueline Klonower-Splitt nimmt nur noch bis Freitag Bestellungen entgegen, denn sie kauft alles frisch im Blumenhandel ein. Die Heinersdorferin betreibt das „Blumen-Café“ in Großbeeren, kombiniert dort Blumengeschäft, Deko-Laden, Café und Eisdiele. Eigentlich habe sie gerade geschlossen und produziere nur auf Nachfrage, weil sich das Blumengeschäft allein nicht lohne, sagt sie. Doch für den Valentinstag will sie ihren Kunden trotzdem ermöglichen, bei ihr Blumensträuße zu kaufen. „Ich fahre sogar alles im Gemeindegebiet aus“, sagt sie.

Ein Virus war nicht einkalkuliert

Klonower-Splitt hat ihr Geschäft erst im Oktober 2019 eröffnet – kurz darauf kam Corona. „Ich bin immer noch in der Anfangsphase und stecke viel rein“, sagt sie. Ihr Laden habe noch gar nicht richtig anlaufen können. „Ich bin kein Mensch, der in Depressionen verfällt, aber das macht schon traurig“, sagt Klonower-Splitt. „Hier waren tolle Feiern geplant, aber immer wenn die Zahlen gestiegen sind, haben alle storniert.“

Viele Blumenhändler hoffen, dass der Valentinstag die Kunden zum Kauf animiert – doch überall muss vorbestellt werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Gerade für ein neues Geschäft wie ihres sei Corona eine Katastrophe, sagt Klonower-Splitt. „Ich habe alles bedacht vor der Eröffnung, aber einen Virus habe ich nicht einkalkuliert.“ Sie sei froh, dass ihr Vermieter entgegenkommen sei, und auch ihre Bank habe die Raten des Kredits ein halbes Jahr ausgesetzt. „Das geht schon, man kann sich einschränken und gerade brauche ich ja auch nicht viel.“

Händlerin findet Lockdown richtig

Den Lockdown findet sie trotz aller Einbußen richtig: „Ich fände es richtig, wenn die Läden solange zu bleiben, bis die Kunden wieder ohne Angst in den Laden kommen“, sagt Klonower-Splitt. Am schlimmsten sei das wiederkehrende Auf-und-Zu der Geschäfte. „Das ist für meinen Laden tödlich“, sagt sie. „Ich fange immer wieder von Null an.“ Und ihre Bank würde das auch nicht ewig mitmachen.

Etwas fassungslos macht Klonower-Splitt das Blumen-Angebot in den Supermärkten. „Das sind teilweise halbe Blumenläden“, sagt sie. Zudem würden Pflanzen dort sehr preiswert verkauft werden. „Meine Blumen haben eine ganz andere Qualität, aber gegen Tulpen für 1,95 Euro anzukommen, ist derzeit schwer.“

Kampf ums Überleben des Ladens

Das erfährt auch Blumenhändlerin Olga Gellenthin gerade. Ihr gehört der Laden „Rosige Zeiten“ in Ludwigsfelde – und der Name könnte momentan kaum unpassender sein. „Ich kämpfe um das Überleben des Ladens“, sagt sie. Im Januar habe sie nur rund 40 Prozent ihres normalen Umsatzes eingenommen. „Meine ganzen Ersparnisse brauche ich jetzt für die laufenden Kosten“, sagt sie. „Es geht mir finanziell nicht gut.“

„Rosige Zeiten“ heißt ein Blumengeschäft in Ludwigsfelde – der Name könnte derzeit nicht unpassender sein, denn Inhaberin Olga Gellenthin leidet stark unter dem Lockdown. Quelle: Lisa Neugebauer

Immerhin: Viele Stammkunden unterstützen die Ladenbesitzerin, wo sie können. Bei dem Gedanken daran kommen Gellenthin die Tränen. „Ich habe die liebsten und besten Kunden“, sagt sie. Es gebe einige, die die Blumen nicht mehr verschenken, sondern für sich kauften. Einige kämen auch jede Woche, um neue Sträuße zu holen. „Die kriegen meine Lage ja mit und wollen helfen.“ Und trotzdem: „Wenn die Februarhilfen nicht bald kommen, wird es schwierig.“

Lockdown für Blumenladen trifft auf Unverständnis

Gellenthin kann nicht nachvollziehen, warum sie ihren Laden nicht öffnen darf: „Ich sehe, wie sich die Menschen in den Supermärkten drängen und darf hier keinen einzigen Kunden reinlassen.“ Drei Kunden hatten das Geschäft betreten dürfen, als die Quadratmeter-Regel noch galt. „Da war so viel Platz“, sagt Gellenthin. Jetzt arbeiten sie und ihre Angestellte ohne Heizung und mit geöffneter Tür, um den Kunden zu zeigen, dass sie – irgendwie – geöffnet haben.

„Viele wissen das gar nicht“, sagt Gellenthin. Dazu komme das Problem, dass Feiertage wie der Valentinstag für viele – „vor allem für Männer“ – immer sehr plötzlich kommen. „Die Kunden sind es gewohnt, die Blumen kurzfristig zu kaufen“, sagt die Ladenbesitzerin. „In diesem Jahr haben sich die Umstände geändert, aber dieses Denken nicht.“ Auch deswegen habe sie bisher deutlich weniger Bestellungen als in den letzten Jahren verkaufte Sträuße. Für Spontan-Besteller kann sie am Wochenende aber nur eingeschränkt etwas tun: Sie kaufe Blumen vorrangig für alle ein, die bis Donnerstag einen Strauß bestellt haben. Für alle anderen heißt es dann: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Trotzdem wolle sie den Laden am Samstag für Abholungen bis 14 Uhr öffnen.

Von Lisa Neugebauer