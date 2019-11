Verdächtiger tot in Gefängniszelle aufgefunden

Zossen

Nun hat sich der mutmaßliche Täter in seiner Gefängniszelle in der JVA Neuruppin das Leben genommen. Der 50-jährige Mordverdächtige aus Zossen, der seine Ex-Frau umgebracht haben soll, hat sich in der Nacht zum Freitag in seiner Gefängniszelle in der JVA Neuruppin erhängt.

Am Freitagmorgen tot aufgefunden

Er sei am Freitagmorgen tot aufgefunden worden, sagte der Sprecher des Brandenburger Justizministeriums, Horst Fischer, am Sonntag der MAZ. „Es gab keine Chance mehr, ihn zu retten“, sagte Fischer. Der Mann saß bereits mehrere Wochen in Untersuchungshaft. Er soll seine Ex-Frau im März aus der Wohnung in Zossen gelockt haben. Seitdem ist sie verschwunden. Gegen den Mann ist Anklage wegen Mordes erhoben worden.

Von MAZonline