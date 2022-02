Luckenwalde

Andreas Lück und seine Frau Sabrina Leubner aus Luckenwalde sind mit ihrem Latein am Ende – zumindest, was den täglichen Schulweg ihrer Tochter betrifft. Die 15-Jährige besucht die Freie Oberschule in Baruth und pendelt täglich mit dem Bus von Luckenwalde nach Baruth und zurück. Mit der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) haben die Eltern extra ein Ticket-Abo vereinbart; der Preis wird vom Konto abgebucht. Monatlich rund 68 Euro müssen die Eltern für den Bus-Transfer ihrer Tochter berappen.

Fahrschein musste noch mal bezahlt werden

Doch nun wurde innerhalb weniger Tage das Bus-Ticket gleich zweimal für ungültig erklärt. Auf dem Nachhauseweg muss das Mädchen in der Salzufler Allee noch einmal umsteigen. „Dort hat der Busfahrer das Ticket unserer Tochter eingezogen, weil er es mit seiner Technik nicht einlesen konnte und es wohl fehlerhaft war“, berichtet Andreas Lück. Die Familie musste den Fahrschein für die nächsten Tage aus eigener Tasche noch einmal bezahlen.

Wie sich herausstellte, war die Busfahrkarte zum Jahresende abgelaufen und eine neue von der VTF verschickt worden – aber an die falsche Adresse. „Wir hatten beim Umzug unsere neue Adresse an die VTF gemeldet und unsere Telefonnummer liegt dort auch vor“, sagt Andreas Lück und hat nur wenig Verständnis für die Situation. Ihm und seiner Frau wurde aber versichert, dass das ausgelegte Geld erstattet und ein neu ausgestelltes Exemplar verschickt wird.

Neues Ticket ebenfalls fehlerhaft

Doch auch der erste Versuch mit dem neuen Ticket scheiterte. „Der Busfahrer hat den Fahrschein wieder eingezogen, weil er angeblich fehlerhaft ist“, berichtet Lück und fühlt sich verschaukelt. „Selbst im Corona-Lockdown, als unsere Tochter monatelang nicht zur Schule fahren konnte, haben wir das Abo nicht gekündigt, sondern weiter bezahlt“, sagt der Geschäftsmann und ist genervt: „Ein Fehler kann ja passieren, aber bei unseren Nachfragen hat man uns nicht gerade nett behandelt.“

VTF: Bedauerlicher Einzelfall

In der Verkehrsgesellschaft bedauert man den Vorfall. Geschäftsführer Volker Fleischer: „Das fehlerhafte Ticket ist natürlich sehr ärgerlich und dafür entschuldigen wir uns. Aber wir haben rund 8.000 elektronische Tickets im Umlauf, da kann leider auch mal ein Fehler passieren.“ In diesem Fall habe die Kommunikation zwischen Karte und Kasse nicht funktioniert. Tatsächlich sei diese doppelte Panne aber ein Einzelfall. Andere Fälle dieser Art liegen nicht vor.

„Der Busfahrer ist verpflichtet, eine fehlerhafte Karte einzuziehen, weil das natürlich geprüft werden muss“, erklärt Fleischer, versichert aber: „Auch in einem solchen Fall wird ein Schulkind nicht einfach an der Haltestelle stehen gelassen.“ Auch hat Fleischer inzwischen die Erstattung des ausgelegten Fahrpreises angewiesen.

Neues Ticket auf dem Weg zur Familie

Antje Figas, kaufmännische Leiterin bei der VTF, versichert: „Wir haben sofort reagiert. Der Fehler wurde inzwischen behoben. Wir sind die Strecke sogar noch mal abgefahren, um weitere Fehler auszuschließen.“ Das neue, hoffentlich fehlerfreie Bus-Ticket sei auf dem Weg zur Familie.

Von Elinor Wenke