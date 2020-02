Neuer Zuschuss für Ehrenamtler in der Kritik

Luckenwalde

Es soll eigentlich eine Entlastung werden und eine Wertschätzung für Teltow-Flämings Ehrenamtler. Doch um den Mobilitätszuschuss vom Land und um den neuen Engagement-Stützpunkt in Luckenwalde gibt es Streit. Mehrere Politiker aus dem Kreistag kritisieren die vielen Voraussetzungen, die es zu erfüllen gilt, um an 100 Euro Fahrtkostenzuschuss pro Jahr zu gelangen. Sie befürchten viel Bürokratie für wenig Nutzen.

Hintergrund Der Engagement-Stützpunkt soll an die Kreisverwaltung in Luckenwalde angegliedert sein. Bei Fragen soll er künftig die erste Anlaufstelle für Vereine und Ehrenamtler im Landkreis sein. Bis zu 50.000 Euro übernimmt das Land pro Jahr für Personal- und Sachkosten. Für den Mobilitätszuschuss stellt das Land in TF bis zu 30.000 Euro jährlich bereit. Davon könnten 300 Ehrenamtler je 100 Euro erhalten. Noch ist unklar, wonach entschieden wird, wer den Zuschuss bekommt: Eine Möglichkeit ist die Auszahlung in der Reihenfolge, in der die Anträge eingehen; eine andere Möglichkeit ist die Staffelung nach der weitesten Fahrstrecke. Die Ehrenamtskarte soll künftig auch von den Stützpunkten ausgegeben werden. Wer 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit im Jahr leistet, kann sie beantragen. Sie enthält ermäßigte Eintritte und Rabatte für Shops oder Gaststätten.

Mit dem Slogan „Ehrenamt braucht Hauptamt“ wirbt die Landesregierung für die jüngsten Neuerungen. In den Landkreisen sollen Anlaufstellen eröffnen, in denen sich die Ehrenamtler beispielsweise zu Fragen der Entschädigung, Steuerbefreiung und Versicherung informieren können.

Auch die Ehrenamtskarte soll bald nicht mehr bei Land sondern in dem Stützpunkt beim Landkreis beantragt werden. Quelle: Staatskanzlei

„Auch mobil zu sein, ist für viele Ehrenamtliche immer wieder ein Erfordernis“, sagt die Erste Beigeordnete und Sozialdezernentin Kirsten Gurske ( Die Linke). „In einem Flächenlandkreis wie Teltow-Fläming kann eine Umweltkarte das nicht abdecken.“ Die häufigste Frage sei schon heute jene nach einem Fahrtkostenzuschuss.

Viele Kriterien, um an 100 Euro im Jahr zu kommen

Genau der soll zu den wichtigsten Aufgaben des neuen Stützpunktes gehören. Wer beispielsweise auf das Auto oder den Bus angewiesen ist, um Kindern einen Sport beizubringen, eine Theatergruppe zu organisieren oder sich für Senioren zu engagieren, soll künftig pauschal 100 Euro im Jahr erhalten. Über die genauen Bedingungen gab es im Sozialausschusses des Kreises kürzlich Streit. Unter anderem von „langjährigem Engagement“ und einer „Vorbildfunktion“ ist in den offiziellen Kriterien die Rede.

Den Fahrtkostenzuschuss könnte beispielsweise auch bekommen, wer ehrenamtlich einen Chor leitet. Quelle: Hartmut F. Reck

„Diese Kriterien sollten wir lieber noch einmal beraten“, sagte Steffen Große, der viele Jahre die Volkssolidarität in Luckenwalde leitete und nun als sachkundiger Einwohner den Fachausschuss berät. Denn konkretisiert oder begründet sind diese Voraussetzung nicht.

Voraussetzung: Keine anderweitige Entschädigung

Zu den Kriterien gehört außerdem, dass der Freiwillige für sein Engagement keine anderweitige Aufwandsentschädigung erhält. „Damit wird indirekt bestraft, wer bereits eine minimale Entschädigung bekommt, zum Beispiel als Trainer in einem Sportverein“, kritisierte Birgit Bessin ( AfD).

Auch an der Summe gibt es Kritik. Das Land stellt mit 30.000 Euro die Pauschale zunächst nur für 300 Freiwillige in TF bereitstellt. Laut Staatskanzlei in Potsdam engagiert sich aber jeder dritte Brandenburger ehrenamtlich. In TF wären das mehr als 50.000 Menschen. Wie man mit dem 301. Antragsteller umgeht, konnte auch die Sozialdezernentin nicht klären. „Möglich wäre eine Aufstockung über MBS-Mittel“, sagte Gurske.

Steffi Wiesner koordiniert die Freiwilligenarbeit in Potsdam-Mittelmark, einem der ersten Landkreise, in dem es den Zuschuss gibt. Quelle: Johanna Uminski

Bewerber gesucht: „Spannender Job mit viel Bürgerkontakt“

Bis der erste Ehrenamtliche in Teltow-Fläming einen Antrag auf Fahrtkostenzuschuss stellen kann, wird es aber noch eine Weile dauern. Vorher muss passendes Personal gefunden werden. Zumindest über die Besetzung macht sich Gurske wenig Sorgen. „Es ist ein spannender Job mit viel Bürgerkontakt“, sagte sie. Auch die Frage der Finanzierung ist so gut wie geklärt. Die Kosten für den neuen Mitarbeiter übernimmt zum Großteil das Land – vorausgesetzt der Kreistag stimmt einer Kooperationsvereinbarung zu.

Detlef Helgert (CDU) kritisiert die Details der neuen Förderung. Quelle: Privat

„Dass die neue Stelle teurer ist als die Förderung für den Mobilitätszuschuss, ist mir suspekt“, erklärte Detlef Helgert ( CDU). „Ich befürchte, dass wir einen neuen Papiertiger erschaffen.“ Er enthielt sich bei der Abstimmung.

Ausschuss hat noch viele Fragen

Der restliche Ausschuss sprach sich für die Kooperationsvereinbarung aus – unter einer Bedingung. Die Kreisverwaltung soll noch einige Fragen beantworten: Sind die Mittel vom Land überhaupt auskömmlich? Wird das Programm nach 2020 fortgesetzt? Und wie organisieren andere Landkreise die neuen Engagement-Stützpunkte?

Die Antworten sollen dem Kreistag am Montag als Entscheidungshilfe dienen. In einer Sache war sich der Fachausschuss aber einig: Den Vertrag mit dem Land abzulehnen, wäre ein schlechtes Zeichen an alle Ehrenamtlichen in Teltow-Fläming.

Von Victoria Barnack