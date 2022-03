Luckenwalde

In Teltow-Fläming gibt es weniger arbeitssuchende Jugendliche als freie Ausbildungsstellen. Was eine gute Nachricht für Schulabgänger und die allgemeine wirtschaftliche Lage der Region ist, stellt die Betriebe vor große Herausforderungen. Denn trotz coronabedingter Einbußen wollen sie weiter kräftig in den Nachwuchs investieren. Das zeigen die neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit in Teltow-Fläming. „Wir haben schon Zeiten miterlebt, in denen das Verhältnis von freien Ausbildungsstellen zu Bewerbern andersherum war“, berichtet der Leiter, Marko Naue.

Auf derzeit 1032 freie Lehrstellen kommen momentan nur 666 potentielle Bewerberinnen und Bewerber. „Es sind jetzt sogar mehr Ausbildungsstellen gemeldet als vor Corona im Winter 2020“, berichtet die Leiterin der Jugendberufsagentur in TF, Bianca Naue. Dass sich die Betriebe von der Krise nicht haben schwächen lassen, freut sie. „Die Bewerberseite macht uns aber Sorgen.“

Schüler in TF machen lieber Abitur als Lehre

Naues Kollegen, die regelmäßig an Schulen vor Ort sind und die Jugendlichen beraten, haben in den vergangenen Monaten einen neuen Trend festgestellt: „Wir sehen jetzt ganz deutlich, dass wir während der Pandemie im letzten Jahr weniger Beratungen durchführen konnten“, erklärt Bianca Naue. „Viele Schüler sind sich am Ende der 10. Klasse immer noch unklar über ihren Berufswunsch. Viele wollen weiter zur Schule gehen und Abitur machen“, sagt sie, „obwohl die schulischen Leistungen unter Corona gelitten haben.“

Aktuelle Zahlen vom Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote in Teltow-Fläming liegt bei 4,5 Prozent. Das ist so hoch wie im Januar 2022, aber deutlich niedriger als im Februar 2021 mit 5,4 Prozent. Exakt 4263 Menschen in TF sind laut der Statistik derzeit arbeitslos. Das sind 15 weniger als im Januar und 761 weniger als vor einem Jahr. Im Bereich Luckenwalde liegt die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent. Hier sind 2168 Menschen arbeitslos.Im Bereich Zossen liegt sie bei 3,5 Prozent. Hier sind 2095 Menschen arbeitslos.Mehr als 2700 Stellen sind in ganz Teltow-Fläming derzeit unbesetzt. Das sind circa 730 mehr als vor einem Jahr.In Kurzarbeit sind aktuell 376 Betriebe aus Teltow-Fläming. 185 davon haben das aus konjunkturellen Gründen, also wohl coronabedingt angemeldet. 191 Betriebe aus dem Bausektor haben dagegen saisonale Kurzarbeit wie jedes Jahr.

Die Chefin der Jugendberufsagentur, wo man sich um alle unter 25-Jährigen kümmert, wirbt für eine bodenständige Ausbildung. Jetzt – mit dem Halbjahreszeugnis in der Hand – sei der ideale Zeitpunkt für die Bewerbung. Zumal Betriebe in den vergangenen Jahren immer offener für vermeintlich schlechte Schüler geworden sind. Noten sind nicht mehr alles, erklärt Bianca Naue. „Wenn es zwischen Bewerber und Ausbildungsbetrieb passt, rücken die schulischen Leistungen in den Hintergrund“, sagt sie, „weil die Unternehmen wissen, wie gut sich Jugendliche während ihrer Ausbildung entwickeln können.“

Immer öfter bewerben sich inzwischen Betriebe um Lehrlinge und nicht umgekehrt. Sie locken mit Bahntickets oder Gutscheinen fürs Fitnesscenter. Der größte Vorteil einer Ausbildung ist und bleibt aber die Ausbildung, meint der Chef der Arbeitsagentur TF.

Fachkräfte sind mehr gefragt als Hilfskräfte

Das zeigten auch interessante Details aus der Arbeitslosenstatistik im Februar: Während im Vergleich zum Februar 2021 jetzt fast alle Branchen in Teltow-Fläming mehr freie Stellen melden, ist die Zahl der Jobangebote für Hilfskräfte vor allem im Fahrzeugbau und der Nahrungs- und Genussmittelherstellung gesunken. „Das zeigt wieder einmal, dass sich eine Ausbildung zur Fachkraft lohnt“, erklärt Marko Naue. „Helferstellen werden in wirtschaftlich schlechten Zeiten schneller wegrationalisiert oder durch Automatisierung ersetzt.“

Eine Altersgrenze für Azubis gibt es übrigens nicht. Das Arbeitsamt TF fördert beispielsweise auch Menschen über 50, die sich beruflich noch einmal neu orientieren wollen. „Jeder, der motiviert ist, hat auch eine Chance“, sagt Sandra Leffler vom Jobcenter in Luckenwalde und appelliert: „Haben Sie keine Angst, uns Unterstützungsbedarf zu signalisieren, sondern nutzen sie das Frühlingserwachen und die Corona-Lockerungen im März.“ Passend dazu weiten das Jobcenter und die Arbeitsagentur ihre Sprechzeiten wieder aus. Ab dem 21. März soll nach zwei Jahren Corona das Tagesgeschäft wieder wie früher laufen: von Angesicht zu Angesicht.

Von Victoria Barnack