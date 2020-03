Krisenmanagement: So informieren die Bürgermeister in TF ihre Einwohner

Teltow-Fläming

So oft wie in diesen Tagen haben Landrätin, Bürgermeister und Amtsdirektor in Teltow-Fläming wohl noch nie telefoniert. Fast täglich sind sie wegen der Coronakrise zur digitalen Konferenz verabredet. Sie besprechen die neuesten Verordnungen, informieren sich über die nächsten Schritte vor Ort und klären die Fragen der Einwohner. Denn von Letzteren gibt es derzeit unzählige. In Teltow-Fläming gehen die Chefs von Rathäusern und Gemeindeverwaltungen mit dem Wunsch ihrer Bürger nach Informationen ganz unterschiedlich um.

Auf fast allen Internetseiten der 13 Kommunen in TF gibt es inzwischen eine extra Corona-Seite. Täglich werden aktuelle Fallzahlen aus dem Landkreis veröffentlicht und über die neuesten Verordnungen informiert.

>> Hier geht’s zu den Informationen vom Landkreis

Doch wie gelangen die lokalen Informationen auch zu den älteren Bürgern, die nicht regelmäßig im Internet unterwegs sind? Im Großbeerener Rathaus hat man sich diese Frage bereits in der vergangenen Woche gestellt. „Um diejenigen zu erreichen, lassen wir aktuell ein achtseitiges Infoblatt drucken“, berichtet Sprecherin Angelika Laag.

4500 Infoblätter für Großbeeren

In dieser Woche wird das Infoblatt an alle Haushalte der Gemeinde Großbeeren verteilt. Die Auflage: 4500 Stück. „Im Infoblatt wird unter anderen über die Arbeit des gebildeten Krisenstabs, über aktuelle Maßnahmen in der Gemeinde und Hygienetipps informiert“, erklärt Laag. „Gleichzeitig wird vor Betrügern gewarnt, die die Angst der Menschen für sich nutzen, sowie eine Liste wichtiger Hilfs-Telefonnummern bereitgestellt.“

Zossen verteilt Infoblätter in Briefkästen

Eine ähnliche Aktion hat auch die Stadt Zossen gestartet. Kurzfristig ging am Montag das Infoblatt mit Vorder- und Rückseite in den Druck. Nicht nur ein ernster Appell der Bürgermeister ist dort zu finden. Auch die Krisen-Hotline der Stadt (03377/30 40 888) ist vermerkt. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, berichtet Stadtsprecher Fred Hasselmann. „Uns erreicht die gesamte Bandbreite an Fragen: von der Notbetreuung in den Kitas über einen Antrag für einen Personalausweis bis zu Anfragen von Händlern aus der Stadt.“

Im ländlicheren Niedergörsdorf musste keine neue Produktion gestartet werden, um die Einwohner über das Coronavirus zu informieren. Die „Fläming-Info“ erscheint immer zum Monatsende. Statt um Schulausflüge und Entscheidungen der Gemeindevertreter dreht sich im März alles um Corona: Neben der Bürgermeisterin wendet sich beispielsweise auch die Vorsitzende des Seniorenbeirats direkt an die Einwohner. Sogar in Werbeanzeigen im A4-Format spielt das Virus die größte Rolle.

Bürgermeisten informieren auf Facebook

Andere Bürgermeister gehen zusätzlich auch noch den Weg über die sozialen Medien. So informierte Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) vergangene Woche kurzfristig auf Facebook über den ersten Coronafall in seiner Stadt und erreichte damit auf einen Schlag mehrere hundert Menschen.

***** Bitte halten Sie sich an die Schutzmaßnahmen ***** ***** Fall Nr. 1 jetzt auch bei uns in Trebbin... Gepostet von Thomas Berger am Donnerstag, 26. März 2020

Berger

nutzte die Reichweite: Gleichzeitig mahnte er, sich an die Regeln zu halten und kritisierte diejenigen Trebbiner, die die neuen Maßnahmen nicht akzeptieren wollen. Für seine deutlichen Worte bekommtvor allem Zuspruch.

Es summt auf dem Rathausdach 🐝 Die Biene besteht aus insgesamt rund 800 Krokussen und ist jetzt richtig gut zu... Gepostet von Stadt Ludwigsfelde am Freitag, 27. März 2020

In den sozialen Netzwerken verhält sich fast jeder Bürgermeister anders. Einige von ihnen sind gar nicht zu finden. Sie überlassen ihren dafür ausgebildeten Mitarbeitern in den Pressestellen diese Aufgabe.

Andere teilen Informationen über private Profile. Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) beispielsweise kommentiert das aktuelle Geschehen aus seiner eigenen Sicht. Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) informiert unaufgeregt ebenfalls via Facebook fast täglich über die aktuellen Entwicklungen.

Aktueller Stand des Infektionsgeschehens im Landkreis Teltow-Fläming, (Nuthe-Urstromtal weiterhin 1 Coronafall) Stand:... Gepostet von Stefan Scheddin am Sonntag, 29. März 2020

Neben Lob gibt es für viele Bürgermeister online auch Kritik: Einigen Menschen sind es zu viele Informationen, anderen zu wenige, wieder andere kritisieren die politischen Kommentare. Die meisten Bürger eint aber, dass sie gut informiert sein wollen. Auch die Bürgermeister eint etwas: „Ich denke, jeder Gemeinde- und Stadtchef gibt sein Bestes in dieser informationsgeladenen, nicht leichten Situation“, fasst es Scheddin online zusammen.

Von Victoria Barnack