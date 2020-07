Luckenwalde

Früh um 5 Uhr sollen die ersten Kunden schon vor der Luckenwalder Zulassungsstelle gestanden haben. Mehrere Wochen lang gab es bei der Behörde keine Termine, um sein Auto zuzulassen oder abzumelden (die MAZ berichtete). Erst seit Montag ist das Gebäude in Luckenwalde wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Wegen des coronabedingten Hygienekonzeptes dürfen nur wenige Personen gleichzeitig rein. Der Rest staut sich seit Montag draußen auf dem Gehweg. In der Zossener Filiale bot sich zum Wochenstart ein ähnliches Bild wie in der Kreisstadt, bestätigt der Landkreis gegenüber der MAZ.

Die Zulassungsstellen sind seit Montag wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Quelle: Victoria Barnack

Anzeige

„Seit zwei Stunden stehen wir hier schon“, sagt eine Einwohnerin, die vor lauter Frust über die Behörde nicht namentlich genannt werden will. „Nur ein paar Meter ging es seitdem vorwärts.“ Um den Zugang zur Zulassungsstelle zu regulieren, ist inzwischen ein Wachdienst im Haus. Erst nach Aufforderung und mit Maske dürfen die Kunden hinein. Viele warten seit Wochen darauf, ihr neues Fahrzeug endlich zulassen zu können oder das alte abzumelden.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: TF stoppt Terminvergabe für Kfz-Zulassung

Um zur Zulassungsstelle nach Luckenwalde zu fahren, haben sich zahlreiche Kunden frei genommen. Wer Glück hat, hat den Partner dabei, um den Platz in der Schlange zu halten, während man schnell einen Kaffee vom nächsten Bäcker holt. Wer Pech hat, wird am Ende des Tages nach stundenlangem Warten wieder nach Hause geschickt. Denn eine halbe Stunde vor Ende der Öffnungszeit werden keine Kunden mehr in die Zulassungsstelle gelassen. Genauso hatte es der Landkreis in seiner Pressemitteilung vergangene Woche angekündigt.

Im Kreishaus ist man über die langen Schlangen vor der Luckenwalder Zulassungsstelle überrascht – obwohl man mit einem Ansturm gerechnet hatte. „Dass er am Montag und heute jedoch derart massiv ausfallen würde, war dann doch überraschend“, erklärt Hubert Grosenick, Leiter des Straßenverkehrsamtes TF, auf Nachfrage der MAZ am Dienstag.

In Teltow-Fläming gibt es zwei Standorte der Zulassungsstelle: einen in Luckenwalde, einen zweiten in Zossen. Quelle: Victoria Barnack

Am neuen, alten System – Privatpersonen können ohne Termin zur Zulassungsstelle kommen – hält der Landkreis dennoch fest. Denn seit der Einführung des Terminvergabesystems Anfang April habe es immer wieder massive Kritik von Autohäusern, Zulassungsdiensten, aber auch Bürgern an der Organisation gegeben. „Vor allem wurde beklagt, dass eine Möglichkeit fehlt, spontan in die Zulassungsstelle zu kommen“, erklärt Grosenick. „Es kam sogar zu Situationen, in denen die Beschäftigten der Zulassungsstellen von einigen Kunden vor Ort verbal bedrängt und ihr Einsatz unter den widrigen Bedingungen nicht anerkannt wurde.“

Tausende Anträge während Corona bearbeitet

Mehr als 6000 Antragsteller haben seit dem 4. Mai mit einem Termin Zutritt in eine der beiden Standorte erhalten, berichtet der Amtsleiter. „Donnerstags waren es oft mehr als 170 Kunden an beiden Standorten.“ Während der Corona-Pandemie sei es gelungen, trotz der massiven Einschränkungen tausende Kunden zu bedienen.

Lesen Sie auch: So schwer war ein Termin bei der Kfz-Zulassung zu ergattern

Doch Anfang Juli zeichnete sich dann ab, dass das Terminvergabesystem an seine Grenzen stößt. „Die Nachfrage war so groß, dass freie Termine erst nach einer Wartezeit von zwei bis drei Wochen vergeben werden konnten“, erklärt der Amtsleiter. „Auf diese Situation musste reagiert werden.“ Tagelang arbeitete die Verwaltung an einer Lösung.

Ohne Hygienekonzept keine offene Kfz-Zulassung

Doch die Coronaregeln schränken den normalen Betrieb weiter ein: Der Zugang zum Gebäude ist stark begrenzt. Hält sich der Landkreis nicht an dieses Hygienekonzept, steht der gesamte Betrieb in der Zulassungsstelle auf der Kippe. „Nach wie vor kann auch die Kfz-Zulassung nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen arbeiten“, so Grosenick. „Das heißt unter anderem, dass sich nur eine bestimmte Zahl an Menschen im Gebäude aufhalten darf.“

Zur Terminvergabe will der Amtsleiter trotzdem nicht zurück. Vor allem die harsche Kritik in den zurückliegenden Wochen ist daran Schuld. Nun, so erklärt er, werde der Betrieb der Zulassungsstellen permanent analysiert und in den Grenzen des Möglichen an den Erfordernissen ausgerichtet.

Lesen Sie auch: Alle Infos aus dem Straßenverkehrsamt TF

Hoffnungen hatte die Kreisverwaltung in eine Neuerung gesetzt, die es erst seit April gibt: Mit dem Onlinesystem „iKfz“ könnten sich Bürger den Gang zur Behörde komplett sparen. Wer die technischen Voraussetzungen erfüllt, kann Autos damit von zu Hause aus an-, ab- und ummelden.

iKfz erst von 73 Antragstellern genutzt

Leider, so Grosenick, hätten sich die Erwartungen an dieses Angebot nicht erfüllt. Trotz mehrfacher Hinweise hätten bisher nur 73 Antragsteller diese Möglichkeit genutzt. „Dabei bringt dieses Verfahren nicht nur eine Entspannung der Situation mit sich“, erklärt der Amtsleiter, „sondern hat einen ganz entscheidenden Vorteil: Bereits am übernächsten Tag befinden sich die notwendigen Dokumente im Briefkasten des Antragstellers, ohne dass er oder sie vor Ort in der Zulassungsstelle lange Wartezeiten auf sich nehmen mussten.“

Von Victoria Barnack