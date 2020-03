Waldstadt

Auf der Landstraße 74 zwischen Waldstadt und Töpchin fuhr am Mittwoch in den Abendstunden ein 34-Jähriger mit einem Motorrad der Marke Honda in eine langgestreckte Linkskurve ein. Dabei verschätzte er sich jedoch. So kam der Motorradfahrer rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitschutzplanke.

Der Mann stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus, wo seine Verletzungen medizinisch versorgt wurden.

Bekannte des Fahrers konnten das verunfallte Fahrzeug beim Kollisionsort bergen. Durch den Unfall wurden Schäden verursacht, die auf ungefähr 5000 Euro geschätzt werden.

Von MAZonline