Waldstadt: Warum wurden 40 Blaufichten gefällt?

Es sieht schlimm aus in der Waldstadt von Wünsdorf zwischen den Straßen Schwerinallee und Fontanestraße: Überall aufgebrochene Erde, Stapel zersägter Baumstämme und mit Flatterband gesperrte Flächen. Seit Tagen gibt es nicht nur in sozialen Medien für Fragen und Mutmaßungen, auch in der Stadtverordnetenversammlung von Zossen äußerten sich gewählte Volksvertreter empört. Einer von ihnen ist Rolf Freiherr von Lützow (VUB), gleichzeitig Ortsvorsteher im größten Ortsteil von Zossen, sagte: „Wenn das so weitergeht, dann können wir den Zusatz Waldstadt in unserem Namen wirklich bald streichen.“

Zur Galerie Es ist kein Kahlschlag oder Baumfrevel, was Wünsdorfer nach den Stürmen Mitte Februar erleben mussten. Hier einige Bilder aus der Waldstadt von Wünsdorf, zum Teil aufgenommen von besorgten Anwohnern.

Er sei von Bürgern informiert worden, die nicht glaubten, dass all das Sturmschäden seien, und wollte von der Stadtverwaltung wissen, ob diese Fällungen genehmigt waren, so Freiherr von Lützow. Denn gleich besorgten Bürgern störe auch ihn dieser Kahlschlag, sagt der VUB-Stadtverordnete: „Es muss ja jemand jede einzelne Blaufichte begutachtet haben, was auch dokumentiert sein muss, um einen Baum dann zu fällen.“ Vor den Stadtverordneten konnte Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) nicht weiterhelfen, geht aber davon aus, „dass die Untere Naturschutzbehörde Bescheid weiß“.

Von gefällten Bäumen weiß die Untere Naturschutzbehörde, erfuhr die MAZ vor Ort in Wünsdorf bei der Hausverwaltung Ramona Sickert. Sie und ihr Mann Michael Kühne hatten zum Fototermin auch den zertifizierten Baumgutachter Torsten Pietschmann gebeten. Von ihm holen sich die beiden Firmenleute stets Rat, wenn es um die etwa 2.000 Bäume geht, die auf von ihnen verwalteten Grundstücken stehen. Das sind Grundstücke in Wünsdorf oder Sperenberg, Zossen oder Dabendorf mit rund 600 Wohnungen.

Anwohner riefen an: Wurzelballen bewegen sich

Tatsächlich gehe es um Sturmschäden, sagen Sickert und Kühne. Mitte Februar hätten Anwohner sie informiert, dass sich Bäume bedrohlich neigten oder Wurzelballen sich bewegten. „Auch uns blutet das Herz bei diesem Anblick jetzt hier, das war ja alles Wald zwischen den Häusern und dem Spielplatz“, sagt Michael Kühne, in der Firma für den Bereich Technik zuständig.

Um jeden Baum in Waldstadt gekämpft

„Wir haben bei der Begehung nach dem Sturm-Wochenende um jeden Baum gekämpft, der stehen bleiben kann.“ Doch nach der 150-Kilopond-Ziehprobe an jedem in Frage kommenden Baum stand fest: 40 Blaufichten müssen gefällt werden. „Der Mitarbeiter von der UNB hat uns erklärt, dass Bäume mit abgerissenen Wurzeln nie wieder fest stehen können.“ Kühne erklärt, 95 Prozent der Blaufichten im Ex-Militärgebiet Wünsdorf seien in den 1980er Jahren gepflanzt worden. „Hier in Brandenburg stehen sie im Gegensatz zu ihrer nordamerikanischen Heimat auf Sand und haben mit den Wurzelballen nicht den Halt wie da, wo sie mal herkommen.“

Kühne: Versicherung zahlt nur bei eingetretenen Schäden

Nach Anwohner-Anrufen hätten sie selbst gesehen, wie sich die Stämme im Erdreich gelockert hatten oder Wurzeln angekippter Bäume große Risse in der Straße verursachten. „Es kam von der Behörde bei jedem dieser Bäume der Hinweis ,unbedingt sofort fällen’“, so Michael Kühne. Die Gefahrenabwehr trage übrigens jeder Grundstückseigentümer selbst. „Eine Versicherung zahlt erst, wenn der Schaden eingetreten ist, also ein Baum ein Auto oder ein Haus beschädigt hat.“ Ramona Sickert beruhigt alle Mieter und sagt: „Diese Kosten legen wir nicht um, die haben wir allein zutragen.“

Mehr als 40 Linden in Wünsdorf gepflanzt

Und die beiden erzählen später, dass sie ohne jede Pflicht dazu ein Baumkataster angelegt haben, dass sie im Wünsdorf in den zurückliegenden Jahren rund 40 Bäume, vor allem Linden, nachgepflanzt haben. „Wir wohnen doch auch hier und wollen, dass die Waldstadt eine Waldstadt bleibt“, sagt Ramona Sickert.

Der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) liege für den angefragten Bereich die telefonische Anzeige einer Fachfirma zur Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen vor. Nach den Sturmtiefs Ylenia und Zeynep habe es eine Vielzahl derartiger Anzeigen gegeben. „Die Beseitigung von Sturmschäden ist als Maßnahme zur Gefahrenabwehr zulässig. Eine gesonderte Genehmigung durch die Behörde ist nicht erforderlich, die durchgeführten Maßnahmen sind jedoch zu dokumentieren und bei der Behörde mit entsprechenden Fotos anzuzeigen“, so die Behörde. Davon werde sie sich „auch im konkreten Fall überzeugen“.

Auch bei 40 gefällten Eichen in Wünsdorf war alles rechtens

Bei einem ähnlichen „Baumfäll-Alarm“ von Bürgern im Vorjahr war es um etwa 40 gefällte Eichen gegangen. Auch diese Fällungen waren legal, der Investor von neuen Wohnungen hatte ein Fällgenehmigung. Für Rolf Freiherr von Lützow bleibt die Frage: „Warum bezieht man uns als Ortsbeirat bei solchen Entscheidungen nicht mit ein?“

