Nachholbedarf in Teltow-Fläming: Darum gibt’s kaum Frauen in der Politik

Luckenwalde gehört mit einem Anteil von nur 11,5 Prozent Frauen in der Stadtverordnetenversammlung zu den Schlusslichtern in ganz Teltow-Fläming. Ähnlich schlecht sieht es in Zossen und im Niederen Fläming aus.

Spitzenreiter beim Frauenanteil sind Großbeeren und Blankenfelde-Mahlow. Letztere ist übrigens die einzige Kommune in TF, in der mehr Frauen als Männer im wichtigsten kommunalen Gremium sitzen.

Rund ein Viertel aller Lokalpolitiker von den Gemeinderäten bis zum Kreistag in Teltow-Fläming sind Frauen.

Jünger als 40 Jahre sind in TF knapp fünf Prozent aller Politiker in Kreistag, Stadt- und Gemeindevertretungen. Die meisten von ihnen gibt es in Rangsdorf; die wenigsten in Baruth.

In der Vergangenheit war man bereits weiter: Noch vor einigen Jahren betrug der Anteil der Frauen mehr als 30 Prozent und lag damit bei etwa einem Drittel. Im bundesweiten Vergleich befand sich TF damit im Durchschnitt.

Mit einer Frau als Landrätin hebt sich Teltow-Fläming positiv vom Bundesdurchschnitt ab. 2019 war von fast 300 Landräten in ganz Deutschland nicht einmal jeder zehnte Amtsträger eine Frau.

Drei Bürgermeisterinnen sitzen in den Rathäusern und Gemeindeverwaltungen. Luckenwalde, Zossen und Niedergörsdorf werden von einer Frau geführt.

In der Kreisverwaltung gibt es vier Amtsleiterinnen, aber elf Amtsleiter. Die untergeordneten Sachgebiete werden von 21 Frauen und 16 Männern geleitet.