Horstfelde

„Gestern war ein ganz fantastischer Tag“, das sagt Andreas Leonhardt, Betreiber des Wakeboard- und Wasserski-Parks im Zossener Ortsteil Horstfelde, über den vergangenen Samstag. Der ehemalige Leistungssportler und heutige Unternehmer freut sich, dass nach der Corona-Zwangspause langsam wieder Betrieb auf dem riesigen Freizeit-Gelände neben dem Kies-Abbau einzieht.

Der Wakeboard- und Wasserskipark im Zossener Ortsteil Horstfelde lockt wieder Gäste an. Trotz der Verluste aus der Corona-Schließung schaut Betreiber Andreas Leonhardt nach vorn.

Das Schwierigste an der Situation sei die Ungewissheit gewesen, ob und wann Mitarbeiter für die neue Saison gebraucht werden, sagt der diplomierte Bauingenieur und Geschäftsführer, denn neue Saisonkräfte seien ja rechtzeitig und fachgerecht einzuweisen. Diese Herausforderung scheint gelungen, am Wochenende herrscht wieder Leben auf dem kleinen Campingplatz und Besucher erkundigen sich nach Badestrand und Beachvolleyball.

Doch wirtschaftlich bleibt eine Riesenlücke: „Wir haben gegenüber dem Vorjahr bis jetzt 70 Prozent weniger Besucher“, sagt Leonhardt. Gerade kamen die Zahlen vom Steuerberater: 57,14 Prozent weniger Einnahmen. Im Klartext heißt das für den Freizeitpark-Betreiber: Die Extra-Förderung für Corona-geschädigte Firmen erhält er nicht, die greift ab 60 Prozent Mindereinnahmen.

Familie aus Groß Köris probiert Wakeboards aus

Zum Nachdenken bleibt dem 45-jährigen Leonhardt keine Zeit, ein Berliner Studenten-Pärchen kommt, Mary und Oliver. „Freunde von uns campen hier, deshalb kommen wir jedes Jahr“, erzählt er. Und sie schielt auf die Wakeboard-Ausrüstung, die Anlagen-Betreiber Leonhardt vor ihnen aufbaut. Neben ihnen schaut ein Eltern-Paar ihrer Tochter und der Freundin zu: Familie Grimmberger probiert aus, wie sich das mit einem großen Brett unter Füßen anfühlt, wenn es rasant quer über den See geht. Vater René ist begeistert: „Wir waren vorige Woche zu einem Wasserski-Schnupperkurs hier. Das hat uns so gefallen, dass wir wiederkommen mussten.“ Mit „Wir“ meint er die beiden Töchter Laura-Marie und Joanna-Jolie und Freundin Leonie. Alle vier haben viel Spaß. In Neopren-Anzüge kommen sie immer und immer wieder zum Start und lassen sich von René Runge erklären, wie man sich am besten über Wasser hält.

Leonhardt : Immer nach vorn geschaut

Woher Andreas Leonhardt seinen Optimismus nimmt, auch diese lange geschäftliche Talsohle zu überstehen, erklärt der Mann aus der wasserreichen Umgebung von Caputh ( Potsdam Mittelmark) so: „Mein ganzes Leben lang habe ich nach vorn geschaut, das mache ich auch jetzt.“ Mit 17 hätte er nach einem Unfall fast einen Unterschenkel verloren, etliche Male brach er sich eines seiner Beine, zuletzt beim Sturz in eine Gletscherspalte; dennoch schaffte er es immer wieder, in seinem heißgeliebten Sport als Wasserski-Sportler bei nationalen und internationalen Meisterschaften aufs Siegertreppchen: Er ist mehrfacher Deutscher und Europa-Meister, 2007 war er bei den World-Games erfolgreich, fünf Jahre trainiert er das Jugend-Nationalteam.

Große Bitte: Pünktlich kommen

Jetzt liegt mit der Corona-Krise eine geschäftliche Herausforderung hinter ihm. Startet die Anlage üblicherweise im April in die Saison, konnte Leonhardt dieses Jahr erst Mitte Mai öffnen, und das auch nur unter strengen Auflagen: „Wir mussten natürlich ein Hygiene-Konzept einreichen, Duschen und Umkleiden sind auch jetzt noch geschlossen. Die WCs dürfen Besucher nur einzeln betreten.“

Eine große Bitte hat er an alle Besucher, die ihre Tickets zurzeit nur online buchen können: „Es wäre ganz prima, wenn Gäste, die ein 12-Uhr-Ticket angemeldet haben, auch zu dieser Zeit am Eingang sind. Denn wegen etlicher Verspätungen teils um Stunden gab es am Einlass Wartezeiten, die für unsere Mitarbeiter mit den Corona-Auflagen schwer zu händeln waren und Gäste, die pünktlich waren, natürlich verärgert haben.“

Von Jutta Abromeit