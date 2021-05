Wechselhaftes Wetter in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Die Absage der Eisheiligen 2021 erfolgte vor einer Woche wohl etwas verfrüht. Zum kalendermäßig zweiten Tag der Eisheiligen am Mittwoch gingen die Temperaturen spürbar in den Keller. Frost wird es an den Eisheiligen zwar nicht geben, aber Tageswerte von um die 13 Grad darf man durchaus als viel zu kalt bezeichnen. Noch am Montag haben wir in der Region verbreitet hochsommerliche Werte gemessen.

Bestensee, Baruth, Jüterbog und Luckenwalde im Vergleich

In Bestensee gab es mit einem Höchstwert von 30,6 Grad sogar einen heißen Tag. Baruth und Luckenwalde verpassten das mit jeweils 29,8 Grad nur ganz knapp. Dazu gab es von Sonntag bis Dienstag Sonne satt. Im Tagesschnitt schien die Sonne um die 13 Stunden herum. Im Laufe des Dienstags erfolgte dann der angekündigte Wetterumschwung, der aber weit weniger spektakulär ausfiel als erwartet. Blitz und Donner waren in unserer Region kaum spürbar. Erst am späten Abend dürften in Luckenwalde und noch mehr in Jüterbog ein paar Blitze zu sehen gewesen sein. Auch die Niederschläge hielten sich in Grenzen. So gab es in Luckenwalde vier und in Baruth einen Millimeter je Quadratmeter Regen. In Bestensee gab es lediglich ein paar Tropfen.

Dafür sollte uns nun ausgerechnet der Feiertag ordentlich Regen bringen. Irgendwo zwischen 10 und 20 Millimeter sollte sich die Regenmenge am gestrigen Tag einpendeln. Die Temperaturen an diesem dritten Tag der Eisheiligen sollten bei 11 bis 13 Grad ebenfalls unter dem langjährigen Mittel liegen. Glaubt man den Wettermodellen, so wird es auch an den folgenden Tagen immer mal wieder etwas regnen, aber es wurde wenigsten etwas wärmer. Heute müssen wir uns noch einmal mit Werten von 11 bis 14 Grad zufrieden geben. Am Vormittag gibt es aus dichten Wolken noch etwas Regen. Am Nachmittag bleibt es niederschlagsfrei und hier und da wagt sich auch die Sonne heraus. Morgen beginnen wir mit viel Sonnenschein, bevor sich im Laufe des Tages Quellwolken bilden, aus denen es am Nachmittag auch mal regnen kann. Bei einem teilweise mäßig aus West wehendem Wind klettert das Thermometer auf 16 bis 18 Grad. Leider ist das dann aber auch schon der Gipfel bei den Temperaturen. Die sinken an den folgenden Tagen leicht ab. Am Sonntag erwarten uns noch 15 bis 16 Grad. Es gibt einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, vor allem um den Mittag herum können auch ein paar Tropfen Regen fallen.

Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Die nächste Woche wird dann leicht wechselhaft ausfallen. Es wird sonnige Abschnitte geben, aber auch Niederschläge sind möglich. Die Temperaturen sollten sich bei 15 bis 17 Grad einpendeln. Zu Pfingsten könnte es dann wieder deutlich wärmer werden. Dann könnte es auch wieder 25 Grad warm werden. Allerdings liegen wir dann schon bei einem Vorhersagezeitraum von mehr als zehn Tagen. Das bedeutet – es ist noch alles möglich.

Nach dem nun bereits ein Drittel des Monats Mai vorüber ist, unterscheidet sich der Monat bislang nur wenig vom April dieses Jahres. Nach der ersten Dekade fällt er um 2,7 Grad kälter aus, als das Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Auch im Vergleich mit der Referenzperiode 1961 bis 1990 fehlen satte 1,7 Grad zum Mittel. Die großen Regenmengen blieben bisher zwar aus, aber auch ohne die Niederschläge von Mittwoch und Donnerstag haben wir bereits mehr als die Hälfte der normalen Regenmengen erreicht. Mit 30 Prozent der Monatsmenge an Sonnenschein, liegt der Mai noch etwas zurück. Die einhundert Prozent sind aber absolut in Reichweite.

Ende der Eisheiligen und Startschuss für Gärtner

Die Eisheiligen enden am 15. Mai mit der „Kalten Sophie“. In diesem Jahr fallen die Eisheiligen weniger mit Nachtfrost auf, sondern eher mit kalten Tageswerten. Unabhängig davon, gelten sie als Startschuss für die Gärtner. Wenn die Eisheilgen vorbei sind, dann ist es an der Zeit, auch frostempfindliche Pflanzen in die Beete oder auf die Terrassen zu bringen. Mehrere Bauernregeln sind sich da ganz sicher: „Servaz muss vorüber sein, will man vor Nachtfrost sicher sein“, „Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost“ und „Vor Nachtfrost bist du sicher nicht, bevor Sophie vorüber ist“, stehen als Beispiel. Zumindest am Wochenende wird das Wetter dann auch mitspielen. Also ran an Hacke, Harke und Spaten.

Von Karl-Heinz Krebs