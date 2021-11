Wegen Corona: Diese Veranstaltungen in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow und Am Mellensee sind abgesagt

Teltow-Fläming

Wegen der weiter steigenden Corona-Pandemie sagen immer mehr Organisatoren geplante Veranstaltungen ab.

Lesung mit Christian Berkel in Ludwigsfelde abgesagt

In Ludwigsfelde fällt die Lesung mit Christian Berkel, die am 20. November um 18 Uhr gewesen wäre, aus. Das teilte die Brunnen-Buchhandlung mit. „Wir müssen leider unsere Lesung am Samstag absagen, weil wir das unter diesen Umständen nicht guten Gewissens verantworten können“, so Leiterin Elisabeth Hoch. Sie bittet die 160 Gäste um Verständnis.

Lesung mit Annemarie Stoltenberg und Adventsfeste in Blankenfelde-Mahlow fallen aus

Die Lesungen mit Annemarie Stoltenberg am 24. November in der Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow ist ebenfalls abgesagt. Die Veranstaltungen finden jetzt am 30. März 2022 statt, teilte die Bibliothek mit. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch jederzeit zu den Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek zurückgegeben werden. Das Geld wird zurückerstattet.

Ebenfalls abgesagt haben die Organisatoren das Adventsfest auf dem Dorfanger und im Gasthaus „Zur Eiche“ in Blankenfelde. „Angesichts der unentwegt steigenden Infektionszahlen im Landkreis und insbesondere in der Gemeinde haben sich der Ortsbeirat und der Kulturverein schweren Herzens entschlossen, jetzt die Reißleine zu ziehen und die Veranstaltung auch in diesem Jahr abzusagen“, hieß es in einer Mitteilung. Die Organisatoren bitten alle um Verständnis für diesen Schritt „angesichts der täglich größer werdenden vierten Welle“.

Auch der Familienadvent an der Dahlewitzer Kirche wird in diesem Jahr ausfallen. Das teilten die Veranstalter schon vor zwei Wochen mit. Zur Einstimmung auf die Adventszeit wird es lediglich eine Andacht geben, die am Samstag, den 27. November, um 15 Uhr an der Dahlewitzer Kirche stattfinden wird.

Konzert in Am Mellensee abgesagt

Das Cello-Konzert „Hölderlins Romantik“, das am 20. November in der Sperenberger Kirche stattfinden sollte, muss ebenfalls ausfallen. Das teilte die Kirchengemeinde mit.

Von lin