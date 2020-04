Wegen Corona: Weniger Bewerber für freie Stellen

Luckenwalde

Wegen der Coronakrise bewerben sich derzeit weniger Menschen auf freie Stellen im Kreishaus. Das geht aus einer Information aus dem Kreistag am Montag hervor. Dort war die Neubesetzung der Stelle für die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes Thema. Die bisherige Leiterin Eveline Ritschel geht nach langjähriger Arbeit für die Kreisverwaltung am 1. Mai in den Ruhestand.

Eveline Ritschel ist Amtsleiterin des Rechnungsprüfungsamts der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. Quelle: Hartmut F. Reck

Die dadurch frei werdende Stelle ist noch vakant und wird nun bereits zum dritten Mal öffentlich ausgeschrieben. Der erste Versuch scheiterte, weil sich keine Kandidaten beworben hatten, die allen Anforderungen entsprachen. Daraufhin ließ der Kreistag die Ausschreibung ändern (die MAZ berichtete). Die gewünschte Befähigung für die Laufbahn im höheren Dienst wurde gestrichen. Stattdessen wurden in der zweiten Ausschreibung Bewerber gesucht, die ein abgeschlossenes Studium im Bereich Verwaltung, Recht oder Wirtschafts- und Finanzwissenschaften sowie Führungserfahrung im öffentlichen Dienst haben.

Zweite Ausschreibung: Nur noch vier Bewerber

Wie die Kreisverwaltung nun mitteilte, meldeten sich daraufhin erneut keine passenden Kandidaten. Vier Personen hatten sich auf die Stelle als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes in Teltow-Fläming beworben; bei der ersten Ausschreibung waren es noch zwölf gewesen.

„Aufgrund der Einschränkungen durch die Coronakrise in Deutschland und den damit hervorgerufen Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist davon auszugehen, dass die Ausschreibung vom 28. Februar 2020 nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen wurde“, heißt es aus der Verwaltung. Auch bei anderen freien Stellen sei derzeit ein Rückgang der Bewerbungen zu verzeichnen.

Gesucht werden derzeit beispielsweise auch Ärzte für das Gesundheitsamt und Sozialarbeiter für das Jugendamt. Nichts desto trotz wird die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes nun erneut ausgeschrieben, mit denselben Anforderungen wie bereits im Februar.

Die in den Ruhestand versetzte Eveline Ritschel wurde wegen der Coronakrise übrigens weniger feierlich verabschiedet als das sonst der Fall gewesen wäre: Den Blumenstrauß gab es für sie nicht vor dem gesamten Kreistag, sondern erst nach der Sitzung im kleinen Kreis.

Von Victoria Barnack