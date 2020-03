Coronavirus auf dem Vormarsch im Süden von TF

Teltow-Fläming

Dass das Coronavirus keine Grenzen kennt, musste der Süden von Teltow-Fläming am Donnerstag mit aller Wucht erfahren. Direkt hinter der Landesgrenze in Sachsen-Anhalt sind zwei Orte zum Quarantäne-Gebiet geworden. Denn in Jessen und Schweinitz leben 41 von insgesamt 53 Infizierten des Kreises Wittenberg.

Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete, steckte sich der Geschäftsführer eines Autohauses im Skiurlaub in Österreich an. In Luckenwalde gibt es eine Filiale. Obwohl der Chef und die Mitarbeiter sich in Quarantäne begaben, verbreitet sich das Virus rasant: Im Jessener Seniorenheim wurden elf Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv getestet.

In Luckenwalde gibt es einen zweiten Standort des Jessener Autohauses. Quelle: Margrit Hahn

Einschneidend ist die Jessener Quarantäne vor allem für Menschen aus der Gemeinde Niedergörsdorf und dem Amt Dahme. Beide grenzen unmittelbar an den Landkreis Wittenberg an. Gefühlt ist das Virus damit nun viel dichter an sie heran gekommen als noch mit den Meldungen von mehreren Fällen im Norden von TF.

Polizei und Feuerwehr arbeiten in Sachsen-Anhalt zusammen, die Sperrung der beiden Orte zu sichern. Quelle: Uwe Klemens

„Wir sind schon im Notbetrieb und haben nicht mehr viele Optionen. Die letzte Stufe, die gezündet werden kann, wäre die der Ausgangssperre", sagt Dahmes Amtsdirektor David Kaluza (parteilos) als Reaktion auf die im Nachbarlandkreis in zwei Orten geltende Ausgangssperre.

Nachdem die Rathausmitarbeiter seit zwei Wochen größtenteils im Homeoffice arbeiten und Besucher nur in Ausnahmefällen hinein durften, gilt seit Montag für Außenstehende ein generelles Betretungsverbot. Keinesfalls zu früh, wie Kaluza sagt und verweist auf die vor wenigen Tagen bei einem Dahmenser nachgewiesene Corona-Infektion.

Land oder Kreis dürften Ausgangssperre verhängen

„Kreis- und Landesgrenzen dürften dem Virus egal sein“, sagt der Amtsdirektor. Die Krisenstäbe beider Kreise stehen seit heute im engen Kontakt, Bürgermeister und Amtsdirektoren werden täglich informiert. „Für eine Ausgangssperre bei uns wären nicht wir, sondern der Landkreis zuständig“, so Kaluza. Geplant sei dies derzeit nicht.

Dahmes Amtsdirektor David Kaluza. Quelle: Uwe Klemens

Sollte die Lage dies tatsächlich erfordern, sieht er eine Menge Arbeit auf seine Verwaltung zukommen. Zettel, mit denen Mitarbeiter systemrelevanter Berufe von ihren Arbeitgebern ausgestattet werden, damit sie zur Arbeit kommen, sieht Kaluza als problematisch, da sie keine Rechtskraft haben. „Für deren Ausstellung ist der Landkreis zuständig, der das aber personell auf keinen Fall schaffen würde“, ist er sich sicher.

„Ich selbst appelliere an alle, zu Hause zu bleiben und nicht die Gefahr zu unterschätzen. Vor drei Wochen haben wir selbst das noch anders gesehen, aber derzeit ändert sich die Situation von Tag zu Tag“, so Kaluza.

Auch Niedergörsdorf betroffen

Auch die Niedergörsdorfer überraschte die Meldung am Donnerstag. „Wir haben heute Morgen gleich eine Info dazu auf unsere Internetseite gestellt“, sagte Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft). „Natürlich sind auch wir als Verwaltung mit Mitarbeitern aus Jessen betroffen.“ Zudem gebe es umgekehrt auch Niedergörsdorfer, die in Jessen arbeiten.

Die Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf liegt nur knapp 20 Kilometer von Jessen entfernt. Quelle: Isabelle Richter

Weil sich ihre Bürger zeitweise zum Einkaufen oder zum Arztbesuch in Jessen aufhalten, bittet die Bürgermeisterin alle Einwohner nochmals darum, wirklich nur noch in dringenden Fällen das Haus zu verlassen und auch den Kontakt im engsten Familienkreis außerhalb der Angehörigen des eigenen Haushaltes zu meiden.

Bestätigte Fälle in TF steigen von 23 auf 36

Ähnlich beunruhigend wie die Maßnahmen in Jessen sind die neuesten Zahlen aus Teltow-Fläming. Nachdem drei Tage lang keine neuen Fälle gemeldet wurden, stieg die Zahl nun sprunghaft an – von 23 auf 36. Auch der erste Fall in der Gemeinde Niedergörsdorf ist nun offiziell. Gleiches gilt für Trebbin.

Bürgermeister rechnet mit doppelt so vielen Fällen

„Hinzu kommen zwei Verdachtsfälle und 11 Quarantänefälle“, berichtet Bürgermeister Thomas Berger ( CDU). Er wendet sich über die sozialen Medien an seine Bürger. „Das zeigt, wie schnell sich eine Situation verändern kann. Schon in Kürze ist statistisch mindestens mit einer Verdopplung zu rechnen, und die Reaktion wird sich weiter verschlimmern“, erklärte er. Berger kennt deshalb momentan nur ein Credo: Bürgen sollen sich an die Auflagen und Regeln halten.

Nicht alle folgen dieser Aufforderung. Berger berichtet von Elterngruppen, die sich zusammen mit ihren Kindern zum Spielen treffen, von heimlichen Treffs zum Grillen an abgelegenen Plätzen und von Jugendlichen in der Öffentlichkeit.

Imbissbesitzer muss Tische und Bänke abbauen

Auch die Polizei musste am Mittwoch mehrere Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung feststellen. In Nuthe-Urstromtal hatte ein Imbissbesitzer trotz Verbots vor seinem Laden Bänke und Holztische stehen. Der Mann zeigte sich einsichtig – anders als eine Gruppe Jugendlicher in Blankenfelde an der Brücke am Glasowbach.

„Vier Personen entfernten sich beim Eintreffen der Beamten sofort“, berichtet eine Sprecherin der Polizei, „von den anderen vier Personen im Alter von zwölf bis 19 wurden die Identitäten geklärt und Platzverweise erteilt, denen unverzüglich nachgekommen wurde.“

Von Victoria Barnack, Uwe Klemens und Isabelle Richter