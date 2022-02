Wetter - So wird das Wetter am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Das Wochenende wird sehr freundlich, auch der Wind lässt endlich nach. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad am Tage, nachts wird es frostig, sagt MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs.