Wetterexperte Karl-Heinz Krebs: Das kommt auf die Region zu

Altkreis Zossen

Der Winter ist in Brandenburg angekommen, und er ist gekommen, um zu bleiben –und zwar für längere Zeit. Die großen Schneemassen hat er zwar woanders abgeladen, wir bekommen dafür die große Kälte.

Gestern Morgen gab es mit zwölf Zentimetern in Felgentreu die dickste Schneedecke. Im größten Teil der Region lag die Schneehöhe bei um die fünf Zentimeter, wobei dann gestern Nachmittag und in der vergangenen Nacht noch einiges hinzukam. Am Mittwoch könnte es noch einmal nennenswerten Schneefall geben, sonst bleibt es bei gelegentlichem Schneegriesel.

Hochdruckgebiet bringt Luft vom Nordpol

Die Nacht zum Montag brachte uns Tiefstwerte um minus zehn Grad, die aber nur ein kleiner Vorgeschmack waren, auf das, was nun auf uns zukommt: Über Skandinavien baut sich ein Hochdruckgebiet auf, das dafür sorgen wird, dass kalte Luft direkt vom Nordpol in unsere Region geschaufelt wird.

Wetterexperte Karl-Heinz Krebs Quelle: privat

Konkret heißt das für uns, dass Nachttemperaturen unter minus 15 Grad die Regel werden. Örtlich kann auch die minus-20-Grad-Marke erreicht werden. Am Tage wird es nur wenig wärmer. Oder besser: Es wird am Tag nicht ganz so kalt, denn da erwarten uns zunächst um die minus fünf Grad, am Wochenende minus zwei Grad.

Zeit für Winterspaziergänge

Damit ist der Winter dann aber noch nicht zu Ende, denn nächste Woche droht eine erneute Verschärfung des Frosts. Insgesamt wird der Dauerfrost uns auch noch durch die ganze nächste Woche begleiten, und ganz weit in die Zukunft rechnende Wettermodelle sehen vor Monatsende keine wirkliche Milderung. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Das Hoch wird nicht nur für klirrende Kälte, sondern auch für viel Sonne sorgen. Einem ausgedehnten Winterspaziergang steht also nichts entgegen.

Von Karl-Heinz Krebs