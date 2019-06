Wie es sich an heißen Tagen in Teltow-Fläming aushalten lässt

Zossen Was tun bei 38 Grad? - Wie es sich an heißen Tagen in Teltow-Fläming aushalten lässt Für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst 38 Grad im Schatten für weite Teile Teltow-Flämings angekündigt. Hitzerekorde könnten erreicht werden. Wir geben einen Überblick, wo Sie im Landkreis hingehen können, um die Hitze so gut wie möglich zu überstehen.

Rangsdorfer See, Motzener See, Mellensee, aber auch der Siethener See bieten an heißen Sommertagen eine Möglichkeit, um sich abzukühlen. Gleichzeitig warnen Ärzte vor längerem Baden im See in der prallen Sonne. Quelle: Jutta Abromeit