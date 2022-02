Zossen

Wie viel soll es kosten, im großen Saal des neuen Kulturforums auf dem Schulcampus von Dabendorf Handball zu spielen oder zu einem Kegel-Wettkampf einzuladen, dort eine Messe zu veranstalten oder eine Hochzeit zu feiern, ein Theaterstück aufzuführen oder zum Karneval die Sau rauszulassen? Um diese Preise diskutieren jetzt die Stadtverordneten von Zossen.

Haus mit technischen Raffinessen in Dabendorf

Dieses attraktive Haus auf dem Campusgelände Am Königsgraben mit all seinen technischen Raffinessen und Möglichkeiten, mit Bühne, Cafeteria und etlichen Küchen gilt zurzeit noch als Brandenburgs modernste Schule. Es ist seit Schuljahresbeginn in Betrieb. Das erste Gremium, das nun über einen Entwurf der sogenannten Nutzungs- und Entgeltordnung stritt, war in der zu Ende gehenden Woche der Ausschuss Kultur, Tourismus, Umwelt und Energie (KTUE). Vorgelegt hatte die Verwaltung nicht nur den reinen Beschlussvorschlag und die dazugehörigen Paragrafen, sondern auch diverse Beispiel-Rechnungen.

An einer konkreten Fiktivrechnung entzündete sich eine lebhafte Debatte: Würde einer der drei Karnevalvereine der Stadt drei tollte Tage hintereinander im großen Saal – also mit beiden Teilsälen 1 und 2 – mit Bühne, Umkleidekabinen und Toiletten feiern, würde das den Verein knapp 2500 Euro kosten. Dabei veranschlagten die Rathausmitarbeiter 50 Prozent Rabatt für Tag zwei und davon noch einmal die Hälfte für Tag drei; im Beispiel ein Kinderkarneval am Sonntag.

Kosten-Vorschlag Kegelbahn kommt noch

Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) hatte zu diesem Vorschlag der Nutzungsordnung erklärt, zu Verträgen für das Haus gehöre eine Grundreinigung, „die natürlich nicht dieselben Anforderungen wie eine Profireinigung hat.“ Doch man müsse ja eine gewisse Sauberkeit nach dem Verlassen erwarten können. Man habe sich zu Haftungsausschlüssen mit der Versicherung ins Benehmen gesetzt und werde das wie in anderen städtischen Satzungen handhaben, so die Rathauschefin. Einzig bei den Kostenrechnungen zur Kegelbahn-Nutzung sei man wegen Corona-Erkrankungen Beteiligter in Verzug.

Seit Schuljahresbeginn gibt es das Kulturforum auf dem neuen Campus Geschwister-Scholl-Schule Dabendorf mit Mensa und Kegelbahn, Umkleideräumen, Café und drei Küchen. Quelle: Jutta Abromeit

Und die Verwaltungschefin erklärte während der Diskussion mehrfach, die Preise seien vor allem als Förderung und Entlastung der ortsansässigen gemeinnützigen Vereine gedacht, Fremdnutzer würden natürlich deutlich mehr bezahlen. „Und wenn unsere Sportvereine Wettkämpfe haben, dann sind sie Veranstalter und Gastvereine selbstverständlich eingeschlossen“, so Sahin-Schwarzweller.

Wilke: Wie soll sich ein Verein das leisten

Für Ausschussmitglied und Plan-B-Fraktionsvorsitzenden Matthias Wilke ist es dennoch unvorstellbar, „wie sich ein Verein das leisten soll“. Er führte gerade für Karnevalisten und andere Ehrenamtliche bei Großveranstaltungen „einen Tag Aufbau, einen Tag Abbau“ an. Das koste laut Vorschlag „nichts zusätzlich“, so die Bürgermeisterin. „Damit machen wir die Vereine kaputt“, so auch der Horstfelder Ortsbeiratsvorsitzende Matthias Juricke (Plan B). Sahin-Schwarzweller argumentierte, man habe sich zum einen bei Nachbarkommunen wie Ludwigsfelde erkundigt, wo deutlich andere Preise für ältere Häuser aufgerufen würden, und sie erklärte: „Es werden ja auch Karten verkauft.“

Entscheide sich ein Verein, keinen Eintritt für eine Veranstaltung zu verlangen, „dann kostet es auch nichts“, so die Bürgermeisterin. „Ich habe gar kein Gefühl, ob zweieinhalbtausend Euro für einen Verein realisierbar sind“, meinte Fraktions- und Sozialausschussvorsitzende Janine Küchenmeister (Wir für Zossen). DJ und Veranstalter Manuel Hammer konnte weiterhelfen, er bekam Rederecht und erklärte: „Für gut 2400 Euro würde ich den Verein sofort fragen, ob ich das Catering machen darf. Drei Tage für diesen Preis – das ist wirklich günstig.“

Stadtverordnete von Zossen entscheiden

In den kommenden Wochen diskutieren weitere Ausschüsse den Vorschlag von Nutzungs- und Entgeltordnung, bevor die Stadtverordneten auf einer ihrer nächsten Sitzungen eine Entscheidung treffen.

Von Jutta Abromeit