Zossen

Die Sensation ist perfekt: Wiebke Schwarzweller wird neue Bürgermeisterin von Zossen. Die FDP-Herausforderin setzte sich bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag überraschend gegen die eigentlich favorisierte Amtsinhaberin Michaela Schreiber (Plan B) durch.

Schwarzweller holt nach dem vorläufigen Endergebnis 58,3 Prozent der Stimmen. 5664 Menschen machten ihr Kreuz bei der Herausforderin. Die bisherige Amtsinhaberin Michaela Schreiber (Plan B) kommt auf 41,7 Prozent und 4056 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,17 Prozent. Schwarzweller konnte fast alle Ortsteile gewinnen, nur in Horstfelde und Schünow lag Michaela Schreiber (Plan B) vorn.

Wahlparty Wiebke Schwarzweller Quelle: Jutta Abromeit

„Wiebke, Wiebke“-Rufe und ohrenbetäubender Lärm waren im „Weißen Schwan“ von Zossen bei der Wahlparty von Wiebke Schwarzweller zu hören. „Wir rocken Zossen“-Gesänge waren zu hören, überschäumende Freude gab es bei Überraschungssiegerin Wiebke Schwarzweller, ihrem Wahlkampfteam, Freunden, Wählern und Familienangehörigen. „Gemeinsam ändern wir das Rathaus Zossen und gestalten unsere Stadt – danke, danke allen, die das möglich gemacht haben!“, sagte sie.

Trend zeichnete sich früh ab

Der unerwartete Sieg hatte sich den ganzen Abend über abgezeichnet – Wiebke Schwarzweller lag früh vorn und dieser Trend kehrte sich auch nicht mehr um. Die Hoffnungen der Kandidatin und ihrer Anhänger stiegen, die Stimmung im Weißen Schwan wurde immer besser. „Das Bürgerhaus Wünsdorf hast du auch!“, jubelten die Anhänger irgendwann.

Wiebke Schwarzweller und ihre Unterstützer jubeln. Quelle: Jutta Abromeit

Amtsinhaberin Michaela Schreiber (Plan B) hatte sich mit ihren Anhängern auf dem Markplatz getroffen, sie zeigte sich niedergeschlagen. „Ich bin einfach nur enttäuscht“, sagte sie. Schreiber war seit 2003 Bürgermeisterin von Zossen und hatte sich große Hoffnungen auf eine dritte Amtszeit gemacht. Sie gilt als streitbare Bürgermeisterin und Kämpferin für ihre Stadt, die sich auch mit dem Landkreis und dem Land anlegte.

Serviceorientiertes Rathaus gefordert

Ein serviceorientiertes Rathaus und bessere Informationen standen auf der Agenda von Wiebke Schwarzweller ganz oben. Sie wolle die Schulden der Stadt abbauen, attraktive Arbeitsbedingungen für Erzieher in Kita und Hort schaffen, um den Personalmangel zu beenden sowie Ausstattung der Kitas und Schulen mit neuen, modernen Lehrmitteln schaffen, sagte sie in ihren Antworten auf Fragen von MAZ-Lesern. Außerdem wolle sie die Ansiedlung realer Unternehmen fördern, die Arbeitsplätze in Zossen schaffen, sowie eine gute medizinische Versorgung, ausgebaute Radwegen, sanierte Gehwege, zukunftsfähiges Internet in allen Ortsteilen, Zusammenhalt in der Stadt und belebte Geschäfte im Stadtzentrum, attraktive Ortsteile und der Erhalt der Natur. Zossen soll nachhaltig sein. Eine Stadt, die allen Bürgern einen guten Lebensstandard biete.

Der Wahlkampf war zum Teil schmutzig geführt worden, mit teils persönlichen Angriffen auf Wiebke Schwarzweller. Gewinnen konnte sie trotzdem.

Von Jutta Abromeit und Carsten Schäfer