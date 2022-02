Stülpe

„Wo sich die Wildkatze wohl fühlt, ist auch der Wald in gutem Zustand“, sagt Anja Boudon (Grüne). Brandenburgs neue Staatssekretärin im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz gab am Freitag den Startschuss für ein Projekt zur Wiederansiedlung der seltenen Art in Teltow-Fläming. Dafür soll erst einmal nachgewiesen werden, dass die Wildkatze überhaupt in den hiesigen Wäldern lebt. Das versucht der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) seit 2020 mit dem Wildkatzen-Monitoring. Es findet immer von Februar bis April statt. In diesem Jahr schon zum dritten Mal.

In den ersten beiden Runden gab es mehrere Treffer: „2020 konnten wir vier Wildkatzen-Individuen nachweisen“, berichtet der BUND-Landesvorsitzende Carsten Preuß. Damals wurde nur im Hohen Fläming (Potsdam-Mittelmark) und im Baruther Urstromtal gesucht. Denn bei Kummersdorf-Gut wurde ein Jahr zuvor eine Wildkatze überfahren – das war der Anlass für das Projekt. „2021 ist uns zwar kein genetischer Nachweis gelungen, aber das Landesamt für Umwelt konnte in der Schorfheide zwei Wildkatzen nachweisen“, berichtet Preuß.

Wildkatzen mögen Mischwälder in Teltow-Fläming

Im dritten Jahr wird das Gebiet ausgeweitet. Zum ersten Mal stehen mehrere Lockstäbe im Niederen Fläming auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nahe des Golmbergs. Zehn Holzstäbe pro 100 Quadratkilometer – „wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, sagt Preuß. Zwischen Stülpe und Petkus könnten sich die Wildkatzen wohl fühlen, erklärt er. „Sie mögen alte Wälder mit Laub- oder Mischbestand. Nach dem letzten Sturm liegt auch viel Totholz auf dem Boden, das gefällt den Tieren. Und es gibt offene Flächen, wo sie jagen können.“

Das Monitoring ist simpel: Ehrenamtliche haben Holzstäbe mitten im Wald aufgestellt und besprühen sie regelmäßig mit einer Baldriantinktur. Was für menschliche Nasen eine Belastung ist, lieben die Wildkatzen. Die Stöcke sind eingeritzt worden. Dadurch bleiben Fellhaare an ihnen hängen, wenn sich die Tiere daran reiben. „Einmal pro Woche kontrollieren wir die Lockstäbe in unserem Gebiet“, erzählt Hartmut Hanack aus Gottow. „Die Haare sammeln wir mit einer Pinzette ab“, sagt seine Kollegin Kerstin Anderssohn. Dann wird der Holzstock abgeflämmt und neu eingesprüht.

Jede Woche werden die Lockstäbe neu eingesprüht. Quelle: Victoria Barnack

20 Ehrenamtliche und 20 hauptberufliche Ranger machen das aufwendige Wildkatzen-Monitoring inzwischen in ganz Brandenburg möglich, unter anderem in den Naturparken Dahme-Heideseen, Nuthe-Nieplitz und im Hohen Fläming. „Es ist wichtig diese Ehrenamtlichen zu haben“, sagt Staatssekretärin Boudon beim Besuch im Wald zwischen Stülpe und Petkus, „denn sie sind vor Ort aktiv. Unser Ministerium könnte das gar nicht leisten.“ Das Land erstattet aber die Kosten.

Fehlalarm: Haare waren von Hauskatze

„Wir haben gemerkt, dass Baldrian nicht billig ist“, sagt Hanack dazu. Aber Spaß macht ihm die Aufgabe. Auch wenn es manchmal frustrierend sei. Einmal hatte er Katzenhaare an einem seiner Lockstäbe. „Die Analyse hat gezeigt, dass es nur eine Hauskatze war“, erzählt er. „Das haben wir dann auch auf der Wildkamera gesehen.“ Auch Wildschweine und Füchse schnuppern schonmal daran und lassen Haarproben da.

Staatssekretärin Anja Boudon (Mitte) im Gespräch mit Hartmut Hanack (links) und Carsten Preuß (rechts). Quelle: Victoria Barnack

Im dritten Jahr des Wildkatzen-Monitorings hoffen die Engagierten vom BUND, weitere Wildkatzen in TF und den anderen Regionen nachzuweisen. „Vielleicht können wir auch Korridore sehen“, sagt Carsten Preuß. Welche Katze an welchem Standort war, lässt sich dank der Gen-Analyse genau auswerten. Bis zu zehn Quadratkilometer groß ist das Revier einer einzelnen Wildkatze.

„Das Monitoring wird uns wichtige Hinweise liefern, wo welche Schutzmaßnahmen sinnvoll und notwendig sind“, sagt die Staatssekretärin. Grünbrücken über Straßen und ein nachhaltiger Waldumbau könnten den Tieren helfen. Die Auswertung der Proben wird aber einige Monate dauern. Die Labore sind derzeit stark ausgelastet.

