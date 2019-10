Horstfelde

Auf der Straße zwischen Horstfelde und Schünow ist am Sonntag gegen 19 Uhr ein Auto mit einem Reh kollidiert. Die 40-jährige Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro, das Reh verendete

Von MAZonline