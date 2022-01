Zossen

Gegen die Zerschlagung ihres profitablen Betriebes können die verbliebenen Molex-Funkwerker in Dabendorf nichts mehr machen, das steht fest. Und jetzt steht auch fest, wie der Weg zur Schließung des Auto-Zulieferers aussehen soll, darüber haben sich Betriebsrat und Geschäftsführung geeinigt: Das Werk wird in Stufen bis Anfang 2024 geschlossen, die Produktion läuft bis voraussichtlich September 2023 aus.

Im Van-der-Valk-Hotel "Berliner Ring" in Dahlewitz wird weiter über die Zerschlagung des Molex-Funkwerks in Dabendorf (Stadt Zossen/ Landkreis Teltow-Fläming) verhandelt; hier protestiert die Belegschaft mit Grabkerzen vor dem Verhandlungsort dagegen Quelle: Jutta Abromeit

Gegen dieses Ende hatten auch öffentlichkeitswirksame Mitarbeiterproteste am Verhandlungsort voriges Jahr in Dahlewitz nicht geholfen. Betriebsratsvorsitzender Thomas Bartsch sagt der MAZ: „Die Verhandlungen mit Molex sind abgeschlossen, die Standortschließung konnten wir leider nicht verhindern.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon in der DDR ein Vorzeigebetrieb, gehörte das Funkwerk Dabendorf nach dem Mauerfall zu den gut laufenden Firmen der Region. 2008 besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Funkwerk-Messestand auf der Cebit in Hannover. Es folgten für den Hersteller von Funkgeräten oder Freisprechanlagen Umfirmierungen und Verkäufe. Heute gehört die Molex CVS Dabendorf GmbH zum amerikanischen Öl- und Chemie-Konsortium von Koch Industries. Dessen Mitgründer Charles G. Koch ist mit dem geschätzten Vermögen von 44 Milliarden US-Dollar einer der reichsten Menschen der Welt. Mit seinem Bruder David hatte er lange rechtskonservative Kreise in den USA unterstützt und die anfangs libertäre Tea-Party-Protestbewegung gegründet. Die bekam geschätzte 100 Millionen Koch-Dollar gespendet, die Ex-Präsident Donald Trump zum Aufstieg verhalfen.

Das berichtete die MAZ 2008: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht im März gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff (l.), Wirtschaftsminister Michael Glos (Mitte verdeckt) und Bildungsministerin Annette Schavan (r. neben Merkel) den Messestand des Funkwerks Dabendorf auf der Cebit in Hannover. Funkwerk-Vorstandsvorsitzender Hans Grundner (2.v.l.) und Geschäftsführer Lutz Pfister (r.) erläutern der Kanzleriin und ihrem Tross die technischen Neuerungen, die das Funkwerk auf dieser Messe der Öffentlichkeit vorstellte. Quelle: Funkwerk/ Repro Jutta Abromeit

Nun also das Aus für die zuletzt noch 400 Dabendorfer Funkwerker, obwohl der Betriebsrat ein selbst tragendes und hochprofitbles Konzept vorgelegt hatte, wie Bartsch im Herbst erklärte. Jetzt sagt er: „Die Produktentwicklung und ein paar angrenzende Abteilungen, die für die Produktentwicklung nötig sind, werden in ein Technologie-Center nach Schönefeld ausgelagert.“ Das betreffe nach aktuellem Plan 90 bis 100 Kollegen. „Die Produktion in Dabendorf wird nach jetzigem Stand bis September 2023 eingestellt“, so der Betriebsratsvorsitzende. Bis dahin würden aktuelle Produkte in Wellen nach Sulecin (Polen) und Bochum verlagert.

Und Bartsch sagt: „Neue Produkte, die ab 2022 starten, werden von vornherein auf die weltweiten Molex-Standorte verteilt.“ Mittlerweile sei Zeitarbeit, auch wegen der aktuellen Lieferengpässe, auf nahezu null gesenkt, so der Belegschaftsvertreter. „Für die 270 Kollegen und Kolleginnen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, wurden ein Interessenausgleich und ein Sozialplan ausverhandelt“, so Bartsch. Der Arbeitsplatzabbau erfolge entsprechend den Produktverlagerungswellen.

Produkte wie diese sprachgesteuerte Freisprechanlagen für Autos stammten aus dem früheren Funkwerk Dabendorf, der heutigen Firma Molex Quelle: Funkwerk Dabendorf / Repro Jutta Abromeit

Zudem wüssten mittlerweile alle Kollegen, wann für sie in Dabendorf Schluss ist. Bartsch sagt: „Das gibt ihnen Planungssicherheit, wann sie sich einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen.“ Mit Interessenausgleich und Sozialplan gebe es weitere Vereinbarungen, „es wurde ein umfangreiches Paket aus Abfindungs- und Bleibebonuszahlungen verhandelt“.

Geschäftsführung: Jetzt Phase der Umsetzung

Die Geschäftsführung bestätigt die abgeschlossenen Vereinbarungen und erklärt, die Produktion laufe ab erstem Quartal 2022 bis zum ersten Quartal 2024 schrittweise aus. Die abgeschlossenen Vereinbarungen ermöglichten eine „geordnete Schließung des Standorts und den Aufbau eines neuen Technologiezentrums zur Unterstützung von Design und Engineering sowie zur Vertriebsunterstützung“, heißt es in der Antwort. Zudem seien Dienstleistungen zur Unterstützung der Arbeitnehmer bei der Arbeitsplatzsuche vereinbart. Abschließend wird erklärt: „Wir befinden uns nun in der Umsetzungsphase dieser Vereinbarungen.“

Von Jutta Abromeit