Teltow-Fläming

Coronatests sind wieder für vieles nötig – nach der 2G-Plus-Regel selbst für Geimpfte. Doch wo gibt es solche Tests in Teltow-Fläming? Wir haben hier die uns bekannten Teststellen zusammengestellt (Stand 3. Januar). Wenn eine fehlt, eine neue eröffnet wurde oder sich etwas geändert hat, melden Sie sich gern bei uns unter desk.df@maz-online.de

Baruth

Teststelle der Volkssolidarität in der Hauptstraße 95: Immer montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet.

Im Ortsteil Groß Ziescht in der Dorfstraße 40: Täglich mit Terminvereinbarung unter teststellebaruth@mail.de.

Blankenfelde-Mahlow

Adler-Apotheke in Mahlow, Am Bahnhof 3B. Termine gibt es online unter www.adler-apotheke-mahlow.de.

Neue Apotheke in Mahlow, Trebbiner Straße 19. Öffnungszeiten: Montags bis freitags nur mit Termin unter www.neue-apotheke-mahlow.de.

EcoCare-Testzentrum am Lidl in Mahlow, Berliner Damm 159-161. Terminbuchung unter https://buergertest.ecocare.center/.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1WYPP0HqVUoEaXKpG0ejrceFG3L6WK0f0&ll=52.144022293870066%2C13.274011254882776&z=10

Dahme

DRK-Teststelle Alte Sauna, Am Kloster 3, Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 6 - 9 Uhr und 17 - 19 Uhr, samstags von 10 - 13 Uhr und 14 - 17 Uhr.

Im Ortsteil Schöna-Kolpien in Schöna 17: Täglich nach Terminvereinbarung unter teststelledahme.info@web.de.

Großbeeren

Teststelle in Großbeeren, Am Sportpl. 3, Termine per Onlinebuchung über teststellegrossbeeren@gmail.com | Kontakt: 0179/7361991.

Jüterbog:

DRK-Testzentrum in Jüterbog, Goethestraße 15: Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils 17 - 18.30 Uhr.

Testzentrum in der Jüterboger Innenstadt, Zinnaer Str. 15: Montags bis freitags von 8.30 - 11 Uhr sowie 15 - 18 Uhr und samstags von 8 - 11 Uhr | Termine unter https://schnelltestzentrum-covid.de/stz-jueterbog/ oder tz-jb.de

Ludwigsfelde

Testzentrum an der Kristalltherme: Täglich von 9 - 18 Uhr | Termine unter https://isa-serini.de/.

Testzentrum vor dem Klubhaus, Theodor-Fontane-Straße 42: Montags bis freitags von 9 - 12 Uhr. Termine unter: https://testtotravel.de/

Testzentrum am Bahnhof: Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 14 - 18 Uhr, freitags von 15 - 18 Uhr, samstags von 9 - 12 Uhr, sonntags von 15 - 18 Uhr. Registrierung unter www.testtotravel.de erbeten.

Testzentrum bei Mercedes, Am Industriepark 10, Südtor. Mit Terminvereinbarung: Montags bis freitags von 7 - 13 Uhr und 15 - 21 Uhr, samstags von 10 - 18 Uhr, sonntags von 16 - 21 Uhr | Termine unter www.coronatest24.org/coronatest-buchen-ludwigsfelde.

Luckenwalde

Burgwall-Apotheke, Am Burgwall 41: Montags bis freitags von 9 - 12.45 Uhr und 14 - 17.45 Uhr sowie samstags von 9 - 15.45 Uhr und sonntags von 12 - 15.45 Uhr.

Teststelle in der Forststraße 18: Montags bis donnerstags von 13 - 18 Uhr, freitags von 8.30 - 11 Uhr und 13 - 18 Uhr, samstags und sonntags von 12 - 16 Uhr.

Sperenberg

Testzentrum in der Karl-Fiedler-Straße 3, Öffnungszeiten ohne Termin: Montags, dienstags und freitags von 9 - 11 Uhr und 16 - 18 Uhr, mittwochs von 9 - 11 Uhr, sonntags von 16 - 18 Uhr. Terminvereinbarungen sind unter 033703/696595 erwünscht.

Trebbin

DRK-Testzentrum an der Seniorentagesstätte, Bahnhofstraße 42: freitags von 17 - 19 Uhr. Ab dem 11. Januar 2022 auch dienstags von 17 - 19 Uhr.

Rangsdorf

Testzentrum vor dem Südring Center (Obi-Baumarkt), Klein Kienitzer Straße 2: Mit Terminvereinbarung von montags bis freitags von 7 - 20 Uhr, samstags von 9 - 18 Uhr, sonntags von 13 - 18 Uhr unter coronatest24.org/suedringcenter.

Zossen

Stadtapotheke, Baruther Str. 7/8: Tests von Montag bis Freitag sind mit oder ohne Termin möglich, samstags nur mit Termin. Termine können hier online gebucht werden.

Von MAZonline