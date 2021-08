Wünsdorf

Neun Stellplätze. Da ist es ganz schnell auch mal voll auf dem Wohnmobilstellplatz am Strandbad. Dafür hat der Caravan-Stellplatz am Großen Wünsdorfer See aber auch Charme. Mit etwas Glück kann man einen Stellplatz mit Blick auf den See bekommen. Selbst im schlechteren Fall lädt der, keine 50 Meter vom Wohnmobil entfernt, zum Baden ein.

„Ein wunderschöner Platz“, findet Jan Peter, der mit seinem Sohn Tore für ein Wochenende aus Gifhorn in der Nähe von Wolfsburg hergekommen ist. Der zum Camper umgebaute VW-Bus bietet alles, was die beiden brauchen. Ein großes Bett, ein Schrank fürs Nötigste und vor allem Platz für Camping-Tisch und Stühle, auf denen die beiden es sich am Wünsdorfer Strand gut gehen lassen.

Gezielt auf den Weg gemacht

Sie haben sich gezielt auf den gut 250 Kilometer langen Weg gemacht, um ein langes Wochenende in der Region zu verbringen. „Wir sind gestern Abend hier angekommen. Das Einchecken ging schnell und unkompliziert und ich bin vor allem von dem günstigen Preis angetan“, sagt der Niedersachse. Eine Nacht auf dem Wünsdorfer Stellplatz kostet 15 Euro. Dafür gibt es tagsüber einen Kiosk, Toiletten und Waschgelegenheiten. Aus gutem Grund sind die allerdings geschlossen, wenn der Kioskbetreiber die Läden herunter lässt.

Jan Peter ist mit seinem Sohn Tore aus Gifhorn bei Wolfsburg nach Wünsdorf gekommen. Quelle: Udo Böhlefeld

Vandalismus sorgt hier wie an vielen anderen Orten allerdings dafür, dass die Hygieneräume geschlossen werden, wenn keiner ein Auge darauf hat. Solange noch ein Stellplatz gleich neben dem Strandbad frei ist, kann man an einem Automaten einchecken: Tag der Abreise eingeben, bezahlen und den Stellplatz auswählen. Anschließend kann man in der weitläufigen Anlage Decke oder Liegestuhl zum Chillen ausbreiten und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.

„Tante Edeltraud“ aus Oberhavel in Wünsdorf

Von den vier Wohnmobilen, die heute Station machen, sind drei aus der näheren oder etwas weiteren Umgebung. Königs Wusterhausen, Berlin, Oberhavel zeigen die Kennzeichen der Fahrzeuge an. Auffällig ist das 30 Jahre alte Wohnmobil aus Oberhavel vor allem wegen seiner Aufschrift: Doch „Tante Edeltraud“, wie es deutlich an den Heckseiten des Campers in dunklem Rot aufgemalt ist, ist keineswegs der Name der Besitzerin.

„Die Vorbesitzerin hat ihrem Auto halt einen Namen gegeben“, erklärt der junge Familienvater, der sich gemeinsam mit Frau und Kind zu einem Besuch bei Freunden am See eingefunden hat. Beim Plausch in gemütlicher Runde bei einem Gläschen Rotkäppchen-Sekt werden Erinnerungen ausgetauscht. Die Camper-Familie kommt trotz des Oberhaveler Kennzeichens aus dem Berliner Bezirk Hohenschönhausen. Sie nutzt das Wochenende gleichzeitig, um „Tante Edeltraud“ Bewegung zu verschaffen. Im vergangenen Jahr hatte es für den voll ausgestatteten Camper nur wenig Gelegenheiten zu Ausfahrten gegeben.

Von Udo Böhlefeld