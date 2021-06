Dahmeland-Fläming

Das Berliner Umland wird beim Wohnungsbau für Investoren immer attraktiver. Zehn Standorte bieten besonders gute Voraussetzungen, fünf davon den Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Unternehmens Wüest Partner, die am Mittwoch vorgestellt wurde.

26 Kommunen untersucht

26 Kommunen in Brandenburg wurden für die Unternehmen Vonovia, Bauwert und The Grounds untersucht. Am besten schnitt die Gemeinde Wustermark im Havelland ab, dicht gefolgt von Schönefeld und Ludwigsfelde. Wildau, Potsdam und Zossen belegen gemeinsam den vierten Platz. Nauen, Blankenfelde-Mahlow, Beelitz und Rüdersdorf gehören ebenfalls zu den zehn Wohn-Hotspots im Berliner Umland.

In diesen Kommunen sind demnach Investitionen besonders lohnenswert. Ein Grund dafür ist der Zuzug aus Berlin, wie Geschäftsführer Karsten Jungk von Wüest Partner sagte. „Der Speckgürtel wächst.“ Attraktiv für Investoren seien daher alle untersuchten Kommunen, zu denen aus der Region noch Königs Wusterhausen und Rangsdorf zählen.

Steigende Einwohnerzahl

In den 26 Städten und Gemeinden stieg die Einwohnerzahl zwischen 2011 und 2019 durchschnittlich um knapp neun Prozent. Spitzenreiter ist Schönefeld (plus 22,2 Prozent). 5600 Wohnungen wurden insgesamt fertiggestellt. Den größten Bauboom erlebte ebenfalls Schönefeld mit einem Anstieg der Bauaktivität von 416 Prozent, gefolgt von Ludwigsfelde (339) und Zossen (319).

Die Mieten stiegen durchschnittlich 24,5 Prozent von 2018 bis 2021 ermittelt. Potsdam ist das teuerste Pflaster mit 12,46 Euro je Quadratmeter, Wildau hat mit 11,61 Euro das dritthöchste Mietniveau. Noch stärker sind die Kaufpreise im selben Zeitraum gestiegen, und zwar um knapp 43 Prozent. Blankenfelde-Mahlow gehört zu den drei Orten mit dem größten Preisanstieg (plus 62,4 Prozent).

Bauwert-Vorhaben in Wildau

Die Berliner Bauwert AG hat in Wildau mit dem Rosenanger ein Wohngebiet mit 171 Wohnungen und 16 Reihenhäusern errichtet. Es war das erste Engagement des Unternehmens im Berliner Umland, wie Vorstand Jürgen Leibfried in der Online-Pressekonferenz am Mittwoch sagte. Die Kaltmieten liegen hier über 12,50 Euro. „Die Wohnungen sind inzwischen komplett vermietet.“

Er berichtete auch über die aktuellen Schwierigkeiten beim geplanten zweiten Projekt in Wildau. Am Dahme-Nordufer will Bauwert laut Leibfried rund 700 Wohnungen bauen. Doch das Vorhaben liegt auf dem Eis, nachdem der Stadtrat ein vorläufiges Moratorium beschlossen hat. Die Stadtpolitiker wollen den Zuzug begrenzen. In Storkow gebe es deshalb ähnliche Vorbehalte gegen ein Bauwert-Projekt. „Auch da gibt es die Sorge, dass zu viel gebaut wird. Die Haltung, eher weniger zu bauen als mehr, stellen wir verstärkt fest.“

Kurswechsel in Wildau

Leibfried widersprach dem Vorwurf, am Dahme-Nordufer solle eine Siedlung für Reiche entstehen. Geplant seien zu je einem Drittel preiswerte, normale und teure Mieten. Er nannte Mietpreise zwischen neun und 13 Euro. Der Bauwert-Chef registriert einen Kurswechsel in der Stadtplanung, der mit der neuen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) vollzogen wurde, die er namentlich nicht nannte. Die Mehrheit aus SPD, CDU und FDP im Stadtrat sei gegen das Vorhaben, das vom früheren Linken-Bürgermeister unterstützt worden sei. „Zur Zeit hofft man wohl, dass Investoren einen großen Bogen um Wildau machen.“

Für das Dahme-Nordufer will Bauwert in der kommenden Woche eine Internetseite freischalten, auf der das Bauprojekt vorgestellt wird, kündigte Leibfried an. Im Spätsommer soll es auch eine Einwohnerversammlung geben, wie Bürgermeisterin Angela Homuth kürzlich sagte.

Gute Erfahrungen mit Kommunen

Jacopo Mingazzini, Vorstand der Grounds Real Estate Development AG, berichtete von guten Erfahrungen mit Brandenburger Kommunen. Zuvorkommend und freundlich sei der Kontakt in Erkner und Grünheide gewesen. „Das waren wir von Berlin gar nicht mehr gewohnt, es ist eine völlig andere Kultur im Umgang.“ Derzeit werde in Zossen und Mellensee über Neubauvorhaben verhandelt.

In dem Pressegespräch wurde die Frage gestellt, ob sich Investoren an den Kosten für den Ausbau der Infrastruktur in Kommunen beteiligen, etwa beim Bau von Kitas und Schulen. Die Unternehmen bejahten das. So habe Bauwert den Bau einer Kita am Dahme-Nordufer zugesagt, wenn das erforderlich ist. Sandra Holborn und Ralf Krombholz von Vonovia erklärten, das Unternehmen beteilige sich hauptsächlich am Bau von Kreisverkehren, Straßen, Ampeln und Fahrradwegen und baue auch Kinderläden. In Falkensee werde eine Infrastruktur-Abgabe gezahlt.

Vonovia plant 177 Wohnungen am Nottekanal

In Königs Wusterhausen plant Vonovia den Bau von 177 Wohnungen am Nottekanal in der Scheederstraße. Baustart soll in diesem Jahr sein, die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Kleine Seniorenwohnungen mit 40 Quadratmetern Wohnfläche, kompakte, 100 bis 120 Quadratmeter große Reihenhäuser sowie Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen mit 60 bis 100 Quadratmetern sollen laut Krombholz entstehen. Die Mieten würden wahrscheinlich zwischen 10 und 13 Euro liegen.

Von Frank Pawlowski