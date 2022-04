Woltersdorf: Mercedes knallt in Schutzplanke

Wolterdorf

Ein Mercedes-Fahrer war am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße B 101 zwischen Woltersdorf und Birkholz unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einer Schutzplanke.

Verletzte gab es nicht und der Mercedes blieb fahrbereit. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Trebbin: Volvo-Fahrer morgens berauscht unterwegs

Beamte kontrollierten am frühen Sonntagmorgen einen Volvo-Fahrer in der Straße Am Kulturhaus in Trebbin. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutprobe abgeben. Zudem erhielt er eine Anzeige.

Neuhof: Volkswagen stößt mit Reh zusammen

Ein VW-Fahrer war am Sonntagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuhof und Wünsdorf unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn lief. Es kam zur Kollision. Das Tier rannte weiter. Die Insassen blieben unverletzt und der Volkswagen fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Ludwigsfelde: Unbekannte scheitern beim Einbruch in ein Haus

Hundegebell alarmierte am Sonntagabend einen Hausbesitzer in Ludwigsfelde. Er ging in seinen Garten und stellte fest, dass Unbekannte das Tor aufgebrochen hatten. Die Außenjalousie des Hauses konnten sie nicht hochdrücken. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs auf.

Von MAZonline