Wünsdorf

Unbekannte versuchten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in der Straße Am Bahnhof in Wünsdorf, die rechte seitliche Schiebetür sowie die Fahrertür eines Citroen aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch dabei. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben? Kontakt unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline