Wünsdorf

Ein 21-jähriger Wünsdorfer verlor in einer Tankstelle in der Berliner Allee am Sonntag versehentlich eine Tüte mit Drogen, die von einem der Tankstellenmitarbeiter aufgehoben wurde. Der Mitarbeiter informierte daraufhin die Polizei.

Ein Zeuge lief dem Mann hinterher und erzählte ihm von dem Fund, so dass der 21-Jährige zurückkehrte und das Tütchen zurückforderte, welches ihm der Mitarbeiter jedoch verwehrte. Der 21-Jährige aber ließ nicht locker und sprang auf den Verkaufstresen. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schere, die dort lag. Weitere Umstehende versuchten den Mann zu beruhigen und dazu zu bewegen, die Tankstelle zu verlassen, doch er beschädigte daraufhin die Eingangstür.

Als die Polizei eintraf, bedrohte der Mann auch die Polizisten mit der Schere. Ein Beamter sah sich gezwungen, einen Warnschuss abzugeben. Der Täter wurde mit Reizgaseinsatz überwältigt und gefesselt, wobei er leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in eine Fachklinik, nachdem sich bestätigte, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand.

Von MAZonline