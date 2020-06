Wünsdorf

Mehrere Eltern beobachteten am Sonntag in den Abendstunden, dass ein Mann sich am Strandbad in Wünsdorf aufhielt und dort mit einem Mobiltelefon in der Hand augenscheinlich Aufnahmen von den am Strand spielenden Kindern machte. Besorgt informierten daraufhin die Eltern die Polizei. Die Zeugen hielten außerdem den 48-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest, damit er nicht entkam.

Das Mobiltelefon des Mannes wurde den Polizisten ebenfalls übergeben. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Er wurde von den Polizeibeamten mit auf das Revier Zossen genommen. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bandaufnahmen gefertigt. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen gegen den 48-Jährigen übernommen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline