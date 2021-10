Wünsdorf

Modelle, die bis ins Kleinste funktionieren, und ein Brüderpaar, das miteinander tüftelt und deren Nachname sich verschieden schreibt – es gäbe vieles über Willi Voss und Werner Voß zu schreiben. Jetzt steht im Ortschronistenzimmer vom Bürgerhaus Wünsdorf das Modell einer Bockwindmühle, die es in der realen Welt nicht mehr gibt.

Angefertigt haben es der gelernte Maurer Werner Voß aus Rangsdorf und Tischlermeister Willi Voss aus Neuhof. Jedes Detail funktioniert, nicht nur die großen Mühlenflügel, sondern auch jede Tür, jede Klappe und jedes Fensterlein lässt sich mit Mini-Scharnieren bewegen. Und der Clou: Das Kunstwerk wird unter einer eigens gefertigten Haube transportiert und in der Bodenplatte des Mühlenmodells gibt es ein Dokumentenfach. Darin finden sich handgeschrieben von Werner Voß die Ereignisse, wie es zu diesem Modell kam, wie es gebaut ist, die Modellzeichnung mit den Beschreibungen von Bock, und Mahlwerk, von Flügelwelle und Sackaufzug und alte Fotos, wie die Mühle früher aussah, bevor ihre Reste 1953 auf dem Mühlenberg von Wünsdorf abgetragen wurden.

Alter Krug in Zossen nachgebaut

„Diese Reste haben wir als Kind noch gesehen“, erzählt Willi Voss, der älteste von fünf Brüdern. Als Werner Voß ein Schwabenhaus-Modell gebaut hatte, machte er sich an den Nachbau des Alten Krugs in Zossen. Das machte ihm solchen Spaß, dass er was Neues suchte. Gemeinsam mit seinem Bruder und dem Wünsdorfer Ortsvorsteher Rolf Freiherr von Lützow war das Männer-Trio der Meinung, es könnte ruhig mal was Ortsgeschichtliches sein, was gar nicht mehr existiert, und was man so der Nachwelt wenigstens optisch erhalten könnte.

Tischlermeister Willi Voss aus Neuhof und sein Bruder Werner Voß. Quelle: privat

Im September 2019 begann Werner Voß zu tüfteln, beriet sich mit seinem Bruder, und irgendwann ging’s los: Das Mühlen-Unterteil entstand aus Eichenholz. Verarbeitet sind Träger aus Sperrholz, für den Aufbau, die Flügel und den Dachstuhl verwendete er – ganz nachhaltig – die Stäbe von Silvesterraketen. Die Verkleidung ist aus Akazie, jede Leiste im Querschnitt drei mal einen Millimeter schnitt sein Tischlermeister-Bruder. Das Bruderpaar tüftelte und pfriemelte. Und heute steht das Bockwindmühlen-Modell auf einen kleinen Sandberg, mit Müller, Geselle, Schubkarre, Mühlsteinen, Pflänzchen... Sogar der Kronleuchter in der Müllerstube schaukelt an einer winzigen Kette, wenn Willi Voß das Dachgeschoss mit den Mühlenflügeln abnimmt, um das funktionierende Innenleben der Mühle zu zeigen.

Platz für die neue Wünsdorfer Bockwindmühle gesucht

Ortsvorsteher Freiherr von Lützow überlegt, wo das handwerkliche Kunststück stehen soll, damit es zwar viele Leute sehen, aber immer auch unter Aufsicht ist: „Vielleicht erst mal in einer Apotheke oder in der Stadtbibliothek, bis wir einen guten Platz gefunden haben.“

Ein Werk, an dem Tischlermeister Willi Voss maßgeblich beteiligt war, ist übrigens bereits öffentlich zu sehen: Ein Wegweiser mit Gedenktafel erinnert im Wünsdorfer Bürgerhaus an 16000 muslimische Kriegsgefangene, die während des Ersten Weltkrieges im Halbmond- beziehungsweise Weinberglager interniert waren. Der Waldstädter Holzgestalter Hagen Ludwig hatte die Büste eines muslimischen Mannes gefertigt, Arme und Stele hatten Kinder und Jugendliche der Holz-Arbeitsgemeinschaft der Comenius-Oberschule Wünsdorf zu dem Kunstwerk bei. „Darauf können die Kinder stolz sein“, hatte Willi Voss bei der Übergabe gesagt. Der Tischlermeister betreut die Arbeitsgemeinschaft seit 2010. Einmal in der Woche trifft sich der 81-Jährige mit Schülern aus der 7. bis 10. Klasse in der kleinen Schulkeller-Werkstatt.

Von Jutta Abromeit