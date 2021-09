Wünsdorf

Drei Mal hatten Mitarbeitende des DRK-Kreisverbands Fläming-Spreewald und das Team der DRK Flüchtlingshilfe Brandenburg in Wünsdorf seit Anfang 2020 das „Feuerwerk der Kulturen“ geplant und mussten es immer wieder aufgrund der Corona-Pandemie verschieben. Nun hat es am Freitagnachmittag endlich geklappt - und Bewohnerinnen und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung veranstalteten gemeinsam mit allen Interessierten aus Zossen und Umgebung ein kleines Fest auf den Grünanlagen am Bürgerhaus in Wünsdorf.

Festival der Kulturen mit Graffiti-Kurs und Fußball-Dart

Es wurde zusammen getrommelt, gebastelt und getanzt. Väter und Mütter probierten sich mit ihren Kindern zusammen in der Graffiti-Kunst oder hatten Spaß beim Fußball-Dart. „Mit was für einer Freude die Menschen beisammen sind, macht mich froh und verdeutlicht für mich eindrucksvoll, wie wichtig Begegnungen für uns Menschen sind. Gleichzeitig ist es schön, in so einige bekannte Gesichter zu schauen“, sagte Christiane Witt, die als Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte des Landkreises Teltow-Fläming schon auf vorherigen „Feuerwerk der Kulturen“-Veranstaltungen dabei gewesen ist.

Die DRK Flüchtlingshilfe Brandenburg organisiert die Veranstaltung seit 2018, sie hat am Freitag zum dritten Mal stattgefunden.

Von MAZonline