Wünsdorf

Drei unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 21.45 und 22 Uhr ein Fenstergitter auf der Rückseite der Geschäftsräume einer Firma in der Berliner Allee in Wünsdorf gewaltsam geöffnet. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei führte Zeugenbefragungen im Umfeld durch. Zur Sicherung der Spuren kamen Spezialisten der Kriminaltechnik zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline