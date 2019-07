Wünsdorf

Gleich mehrere Probleme haben Polizisten bei einem mit vier Personen besetzten Auto festgestellt, dass sie am Dienstagnachmittag in der Berliner Allee in Wünsdorf kontrollierten. Ihnen fiel auf, dass das Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz verfügt und daher außer Betrieb gesetzt war. Einer der beiden Fahrer, die Polizisten konnten beobachten, dass abwechselnd zwei Personen den Wagen fuhren, besaß zudem keinen Führerschein – und beide Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie sich bei einem späteren Test herausstellte. Gegen die beiden 32- und 25-jährigen Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen der Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Fahrzeug durfte natürlich nicht weiter bewegt werden. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline