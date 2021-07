Wünsdorf

Sämtliche Fahrzeuge der Feuerwehr Wünsdorf stehen schon in der neuen Halle, auf dem Rohbau des Sozialtrakts sind die Dachdecker zugange. „Und in den neuen Umkleiden haben wir jede Menge freie Schränke für neue Kameraden“, erklärt René Matzel, der stellvertretende Ortswehrführer. Er und Marcel Schulze von der sogenannten Baubrigade, einer 5-Kameraden-Truppe, die das Entstehen des Feuerwehr-Neubaus fachlich begleitet, zeigen der MAZ auf dieser Baustelle, was sich für die 114 Wünsdorfer Kameraden künftig verbessert, vor allem für die etwa 70 aktiven Kameraden.

Zur Galerie Für rund sechs Millionen Euro baut die Stadt Zossen auf dem ehemaligen Militärgelände in Wünsdorf eine neue Feuerwache. Hier einige optische Eindrücke vom MAZ-Baustellen-Rundgang mit den beiden Kameraden René Matzel und und Marcel Schulze.

Direkt an der Bundesstraße 96 entsteht dort auf dem früheren Militärgelände, wo seit Mitte der 199er Jahre die alte Wache war, auf einer Grundfläche von rund 1.700 Quadratmetern die neue Feuerwache. Die alte war nicht nur wegen der Fahrzeug-Anzahl zu klein geworden, die Lösch- und Drehleiter-Fahrzeuge passten zum Teil auch in der Höhe nicht mehr durch die früheren Garagen-Tore. Nun ist genügend Platz für die fünf großen und vier Einsatz-Fahrzeuge. Die Wünsdorfer sind innerhalb der Stadtwehr Zossen die Feuerwehr mit den Sonderaufgaben Logistik sowie Rettung aus Höhen und Tiefen.

Neue Wache soll 6 Millionen Euro kosten

Diese Baustelle in ihrem größten Ortsteil ist für die Stadt Zossen nach dem Mammutbau Schulcampus Dabendorf die derzeit größte. Für rund sechs Millionen Euro sollen sich die Bedingungen deutlich verbessern. Veranschlagt war das Vorhaben mit rund sechs Millionen Euro. Wie viel es am Ende werden, müsse sich zeigen. „Mit den Kosten ist es ja bei allen Projekten immer nicht so einfach“, erklärt Stadtsprecher Michael Roch. 2020 und 2021 wurden bisher 4.792.150 Euro ausgegeben, eine Endsumme zu benennen sei noch nicht möglich. „Das kann belastbar erst gesagt werden, wenn alles fertig ist“, so der Mann aus dem Rathaus.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Kameraden sehen die Einsätze schon jetzt ganz anders aus als noch vor zwei Jahren: „Wir behindern uns zum Beispiel bei einer Alarmierung nicht mehr gegenseitig, weil es zwischen den Fahrzeugen so eng war“ sagt René Matzel. Außerdem sei das Aufsitzen beim Start zum Einsatz nicht mehr so gefährlich – die Kameraden kommen jetzt von hinten aus den Umkleiden zu den Fahrzeugen. „Früher passierte das davor. Wenn ein Fahrzeug schon anfuhr, konnte es in der Eile passieren, dass jemand angefahren wird. Das ist jetzt viel besser geregelt“, so der stellvertretende Ortswehrführer.

Viel besser werden auch die Trainingsmöglichkeiten, vor allem für Kameraden, die neben ihren ehrenamtlichen Einsätzen Feuerwehrsportler sind und sich im Team Lausitz auf internationale Wettkämpfe wie Weltmeisterschaften oder Olympiaden im Feuerwehrsport vorbereiten. Sie haben jetzt einen eigenen Übungsturm auf dem Gelände, 23 Meter hoch. „Den können wir zum einen natürlich als Schlauchturm nutzen, also zum Aufhängen und Trocknen der Schläuche nach einem Einsatz. Aber außerdem auch als Übungsturm fürs Training“, so Matzel.

Der 23 Meter hohe Schlauch- und Übungsturm Quelle: Jutta Abromeit

Marcel Schulze ergänzt: „Hier wird auch die Stabsstelle Zossen eingerichtet, die bisher im Rathaus untergebracht war.“ Beim Gang durch den Sozialtrakt-Rohbau erklärt er, wie der Schulungsraum ausgestattet wird, dass die Ortswehr einen eigenen Raum bekommt und dass es dann statt der bisher einen Dusche pro Geschlecht sieben geben wird. „Und zum Jahresende wird unsere Besonderheit ausgestattet, ein Hochregallager. Dort haben wir dann alles, was für die Rettung aus Höhen wie von Absturz gefährdeten Stellen oder Häuserkanten oder aus Tiefen wie aus Schächten nötig ist.“ Dazu bekommt die Wünsdorfer Wehr ein Logistik-Fahrzeug für 27 Rollcontainer. Die werden mit Zusatzmaterial bestückt: mit Schläuchen, Atemschutz-Geräten, Schutzkleidung, Beleuchtung, Pumpen oder Motorkettensägen.

Trotz aller Neuerungen und Verbesserungen – einen Oldtimer haben die Wünsdorfer Kameraden mit in die neue Fahrzeughalle genommen: einen Anhänger mit gelber Plan und roter Aufschrift „Feuerwehr“. René Matzel erzählt: „Der ist Baujahr 1967 und von den Russen übrig geblieben. Damit transportieren wir alles, was für die Wasserrettung nötig ist wie unsere Schlauchboote und Rettungswesten.“

Für alle Fahrzeuge gibt es in der neuen Hall solche blauen Abgas-Abzugsschläuche. Quelle: Jutta Abromeit

Am 4. Oktober soll auch das neue Sozialgebäude in Betrieb genommen werden, so Stadtsprecher Roch. Und René Matzel ergänzt: „Auf jeden Fall wollen wir danach noch einen Tag der offenen Tür für jedermann anbieten, um den gesamten Feuerwehr-Komplex mit der neuen Ausstattung, mit den Schulungsräumen und der Stabsstelle Zossen öffentlich vorzustellen.“ Zur Fertigstellung sagt Marcel Schulze von der Baugruppe: „Es gab zwar auch bei uns hier Probleme mit Baustoffen wie Holz. Aber wir liegen nach wie vor genau im Zeitplan.“

Von Jutta Abromeit