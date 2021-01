Wünsdorf

„ Wünsdorf ist der perfekte Ort für Geister“, heißt es einmal in dem Dokumentarfilm „Halfmoon Files“, der sich mit dem „ Halbmondlager“ auseinandersetzt, ein Kriegsgefangenenlager für muslimische Inhaftierte, das von 1914 bis 1918 in Wünsdorf existierte. Interniert waren dort Kriegsgefangene aus vornehmlich französischen und britischen Kolonien. Ziel des Lagers war, diese Kriegsgefangenen so zu indoktrinieren, dass sie statt für ihre Herkunftsländer für das Bündnis der Mittelmächte kämpfen, dazu gehörten das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und Bulgarien.

Gespräch mit dem Regisseur von „Halfmoon Files“

Philip Scheffners Film ist schon einige Jahre alt, 2007 bereits stellte er seine Dokumentation auf der Berlinale vor. Zur Zeit widmet ihm das Arsenal, Institut für Film und Videokunst e.V., eine Filmreihe. Da die beiden Arsenal-Kinos am Potsdamer Platz in Berlin wie alle Kinos bundesweit derzeit geschlossen sind, ist mit „Arsenal 3“ ein digitaler Kinosaal eingerichtet worden, wo regelmäßig neue Werkschauen präsentiert werden, die für eine geringe Gebühr rundum verfügbar sind. Bis Ende Januar sind Scheffners Filme dort noch zu sehen. Am Donnerstag, 21. Januar, ist außerdem ein Gespräch mit Philip Scheffner vorgesehen. Ab 18 Uhr können Arsenal-3-Nutzer mit ihm zu „Halfmoon Files“ und anderen Dokumentationen chatten.

Tonaufnahmen gehören heute zum Lautarchiv der Humboldt-Universität

Der Film ist, wie andere Arbeiten Scheffners auch, eine atmosphärische Spurensuche. Eine, bei der die Zuschauer ihn auch in die indische Botschaft begleiten, weil er um eine Drehgenehmigung in Indien ersucht. Er will herausfinden, wer der aus dem damaligen Norden Indiens stammende Mann war, dessen Stimme 1916 im Halbmondlager mittels Phonograph aufgezeichnet worden war. Im Lautarchiv der Humboldt-Universität hat Scheffner diese Aufnahme gefunden. Aufbewahrt werden in dem Archiv rund 7500 Schellackplatten mit Tonaufzeichnungen, mehr als 1600 davon sind während des Ersten Weltkriegs in Kriegsgefangenenlagern wie dem in Wünsdorf entstanden.

11. Dezember 1916, 16 Uhr: „Es war einmal ein Mann, der aß jeden Tag ein Pfund Butter in Indien und trank einen Liter Milch jeden Tag in Indien. Er ging zur British Army. Der Mann ging nach Europa in den Krieg. Deutsche nahmen ihn gefangen. Er wünscht sich, dass er zurück nach Indien kann. Wenn Gott gnädig ist, wird er bald Frieden machen.“ Mall Singh, hieß jener Mann, der das in einen großen Trichter sprach. Angeleitet wurde er dabei von Wilhelm Doegen, der das Lautarchiv aufbaute und für die von ihm initiierte Preußische Phonographische Kommission zahlreiche Stimmen von Kriegsgefangenen sammelte. Er wollte „die Sprachen, Musik und die Laute aller in deutschen Kriegsgefangenenlagern weilenden Völkerstämme nach methodischen Grundsätzen systematisch auf Lautplatten in Verbindung mit den dazugehörigen Texten“ sammeln, erklärte er später.

Mall Singhs weitere Lebensgeschichte ist unbekannt

Mall Singh war 24, als er in seiner Muttersprache Punjabi in das Gerät sprach. „Starke helle Stimme“, wurde auf dem Erfassungsbogen für die Aufnahme notiert. Scheffners – letztlich vergebliche – Suche nach diesem Mann und seiner Geschichte in Indien weckte dort dennoch einige Aufmerksamkeit und führte dazu, dass Mall Singhs Worte 2005 bei der Fertigstellung der Sanierung des Indian Cemetery in Zehrensdorf gesprochen wurden. Bestattet sind dort 206 Infanteristen und Marinesoldaten der indischen Armee, die für Großbritannien am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten. Ob Mall Singh je nach Indien zurückkehren konnte, ist nicht bekannt.

Philip Scheffner filmte die verbliebenen Baracken des Lagers, sprach mit einer Wünsdorferin, deren Großeltern nach 1918 aus einer der Kriegsgefangenenbaracken ihr Heim geschaffen haben. Er zeigt einige der Mitte der 1990er Jahre im Museum Europäischer Kulturen aufgefundenen Fotografien von Gefangenen, die wenige Jahre nach Entstehen unter dem Deckmantel ethnologischer Erkenntnisse in rassistischen Publikationen veröffentlicht worden waren.

Die erste Moschee in Deutschland befand sich in Wünsdorf

Für die Gefangenen islamischen Glaubens im Halbmondlager wurde auch eine Moschee erbaut, die erste in Deutschland. Vor einigen Jahren wurden Überreste dieser einst bis zu 400 Gläubige fassenden Moschee entdeckt, Archäologen der Freien Universität Berlin fahndeten nach diesen in Kooperation mit dem brandenburgischen Landesdenkmalamt. Die Grabungen fanden exakt 100 Jahre nach der Einweihung der Moschee – am 13. Juli 1915 – statt. Gefunden wurden Verspannungsdrähte sowie Eisenbolzen der Holzkuppel, außerdem Glasscherben der Moschee-Fenster.

Als Philip Scheffners Film entstand, konnte er lediglich auf Fotografien und Postkarten von der Moschee zurückgreifen. Dafür hat er im Bundesarchiv eindrückliche Filmaufnahmen einer Tanzvorführung im Halbmondlager gefunden, die er so tonlos zeigt wie sie damals aufgenommen worden waren. Er zeigt Bilder von propagandistischen Filmaufnahmen, die 1918 im Lager stattfanden, wo die Gefangenen als Komparsen eingesetzt wurden. Scheffners Herangehen an das Thema ist eine so eigenwillige wie packende Erzählweise, er verwebt die Erfindung des Phonographen durch Thomas Edison 1877 mit dem Halbmondlager, lässt Wilhelm Doegen unbefangen und stolz von den im Lager entstandenen Aufzeichnungen sprechen und immer wieder Mall Singh, er kreist um Stimmen, zeigt knisternde Schellackplatten, Menschen in der Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf bei Blasmusik und Bratwurst, Straßen ins Nichts.

Eine Klangkünstlerin hat eine Radiofeature entworfen

Mit den im Lautarchiv gesammelten Aufnahmen aus Lagern wie dem Halbmondlager hat sich auch die Historikerin Britta Lange beschäftigt und dazu vor kurzem im Kulturverlag Kadmos ein Buch veröffentlicht: „Gefangene Stimmen“ heißt es und zum Buch gehört eine CD mit Tonaufnahmen.

Auf Deutschlandfunk Kultur ist übrigens auch noch ein spannendes Feature zu hören: „Auf der Spur von Sadok B.“. Es ist eine Arbeit der Klangkünstlerin Marie Guérin in Zusammenarbeit mit Anne Kropotkine. Guérin hat sich auch mit dem Lautarchiv der Humboldt-Universität beschäftigt und dabei die ebenfalls 1916 im Halbmondlager entstandene Aufnahme des Tunesiers Sadok B. gefunden. Sie versucht, seinem Leben nachzuspüren und beginnt dafür mit der Gegenwart in Wünsdorf, fragt Leute, die ihr auf der Straße begegnen, nach der Moschee, verbindet die Klänge der Stimmen der Wünsdorfer und der dort, wo einst das Halbmondlager war, untergebrachten Geflüchteten, Sprachen wirbeln durcheinander, Geräusche von Verkehr, immer wieder knattert ein Moped, knackendes Holz im Wald, unheimlich klingt es manchmal, wie Geisterlaute. Wie meinte Philip Scheffner nochmal in seinem Film: Wünsdorf, der perfekte Ort für Geister.

