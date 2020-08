Wünsdorf

Trotz aller Bemühungen der Zossener Stadtverwaltung, die Deutsche Bahn von der Notwendigkeit der Straßenüberführung nördlich des Bahnhofs Wünsdorf zu überzeugen, hat die Stadt Zossen juristisch schlechte Karten. Zu diesem Ergebnis kommt ein von der Stadt Zossen in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten.

Klagefrist versäumt

Wie es heißt, sei der Planfeststellungsbeschluss vom 25. Juni 2019 bestandskräftig, weil die Stadt Zossen im vergangenen Jahr die Klagefrist versäumt habe. In diesem Beschluss war die 4,5 Millionen Euro teure Straßenüberführung gestrichen worden. Damit sei der Beschluss für die Stadt bindend. Die Voraussetzungen für nachträgliche, die Bestandskraft durchbrechende Änderungen würden nicht vorliegen.

Anzeige

Stellungnahme ersetzt Klage nicht

Wie Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) mitteilt, habe ihre Vorgängerin zwar mit Schreiben vom 13. Mai 2019 inhaltlich Stellung zu dem Planfeststellungsbeschluss genommen und Bedenken gegen den Wegfall der Straßenüberführung geäußert. Allerdings datiere dieses Schreiben vor dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses und habe zudem eine fristgerechte Klageerhebung nicht ersetzen können. Wie das von der Stadt beauftragte Rechtsanwaltsbüro in seiner Stellungnahme einschätzt, hätte die Stadt den Planfeststellungsbeschluss aber auch dann nicht erfolgreich anfechten können, wenn die Klagefrist eingehalten worden wäre. Denn alle bisherigen Verkehrsuntersuchungen legten nahe, dass das gesamte Verkehrsaufkommen künftig auf der L 74 abgewickelt werden kann.

Weitere MAZ+ Artikel

Kein Anspruch auf zweiten Übergang

Auch das Argument, dass bei Starkregen in der Vergangenheit die Unterführung in der Chausseestraße (L 74) unpassierbar war und deshalb eine Straßenüberführung erforderlich sei, hätte ein Gericht wohl nicht gelten lassen, so die Einschätzung. Zwar könne ein planerischer Konflikt nicht bestritten werden, wenn wegen eines Vorhabens das örtliche Rettungskonzept beeinträchtigt wird. Da aber neue Schmutzwasserkanäle im Bau seien und notfalls der Einbau weiterer Entwässerungsanlagen zu erfolgen habe, könne aus diesem Konflikt kein Anspruch der Stadt auf einen zweiten Bahnübergang abgeleitet werden. Für die Straßenüberführung nebst Anschlüssen an das gemeindliche Straßennetz wäre überdies die Stadt Zossen zuständig. Für den selbstständigen Straßenbau der Stadt könne sie aber keine Kostenerstattung von der Deutschen Bahn oder der öffentlichen Hand verlangen.

Gewerbegebiet Zossen-Süd

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Bauleitplanung und Wirtschaftsförderung (BBW) am Mittwoch, 19. August, will Bürgermeisterin Schwarzweller das Gremium über den Sachstand informieren und über das weitere Vorgehen beraten. Nach ihrer Auffassung ist die Straßenüberführung dringend erforderlich. Auch deshalb werde man weiterhin an den planungsrechtlichen Grundlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes ‚Gewerbegebiet Zossen Süd‘ arbeiten. ubo

Von MAZonline